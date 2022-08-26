Россия столкнется с серьезными препятствиями на пути увеличения армии – Институт исследования войны

Россия увеличивает армию с целью компенсировать свои потери в Украине Фото: EPA

"Объявление об относительно скромном (но, вероятно, все еще недосягаемом) целевом увеличении конечной численности убедительно свидетельствует о том, что Путин по-прежнему полон решимости избежать полной мобилизации", – считают эксперты Института исследования войны.

ISW отмечает, что Кремль вряд ли сможет добиться конечной численности более 1,15 млн военнослужащих, как это предусмотрено указом.

"Исторически российские вооруженные силы не достигали поставленных целей по конечной численности. Например, в 2022 году до полномасштабного вторжения в российской армии насчитывалось лишь около 850 тыс. военнослужащих – значительно меньше номинальной конечной численности в более чем 1 млн человек", – сказано в анализе.

Аналитики полагают, что РФ может использовать осенний призыв в октябре 2022 года, который должен привлечь около 130 тыс. человек, чтобы восполнить российские потери, которые исчисляются десятками тысяч убитыми и тяжело ранеными.

Кроме того, Кремль может использовать указ Путина для формального включения в численность российских вооруженных сил боевиков "ЛДНР" и/или новых российских добровольческих подразделений, формально не входящих в состав российских вооруженных сил.

"Чистое увеличение боевой мощи России во всяком случае будет очень небольшим. Россия, скорее всего, столкнется с серьезными препятствиями на пути быстрого добавления большого количества новых солдат. Помимо проблем, с которыми сталкиваются российские вербовщики, чистые учебные возможности России [по обучению призывников-срочников], вероятно, снизились с 24 февраля, поскольку Кремль направил учебные подразделения для участия в боевых действиях в Украине, и эти учебные подразделения, как сообщается, понесли потери", – резюмируют в ISW.