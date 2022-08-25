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Путин распорядился увеличить российскую армию на 137 тыс. человек

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Штат ВС РФ должен увеличиться в 2023 году
Штат ВС РФ должен увеличиться в 2023 году
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин распорядился увеличить штатную численность российских вооруженных сил до более чем 2 млн человек в 2023 году. Об этом 25 августа сообщило агентство ТАСС.

Число российских военных должно вырасти с 1,9 млн до 2,04 млн, отмечает агентство.

"РИА Новости" опубликовало скриншот указа Путина. В нем сказано, что штатная численность ВС России устанавливается в почти 2,04 млн, из которых военнослужащие – 1,15 млн. Указ вступает в силу 1 января 2023 года.

Агентство объяснило, что речь идет об увеличении численности российских ВС на 137 тыс. человек.

Контекст:

Россия с 24 февраля ведет открытую войну против Украины, публично называя ее "спецоперацией".

По состоянию на 25 августа, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, российская армия потеряла в войне против Украины около 45,85 тыс. человек личного состава и тысячи единиц боевой и военной техники включительно с самолетами и кораблями.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, армия, военные, указ, военнослужащий
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