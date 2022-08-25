Путин распорядился увеличить российскую армию на 137 тыс. человек

Штат ВС РФ должен увеличиться в 2023 году Фото: ЕРА

Число российских военных должно вырасти с 1,9 млн до 2,04 млн, отмечает агентство.

"РИА Новости" опубликовало скриншот указа Путина. В нем сказано, что штатная численность ВС России устанавливается в почти 2,04 млн, из которых военнослужащие – 1,15 млн. Указ вступает в силу 1 января 2023 года.

Агентство объяснило, что речь идет об увеличении численности российских ВС на 137 тыс. человек.