Путин распорядился увеличить российскую армию на 137 тыс. человек

Число российских военных должно вырасти с 1,9 млн до 2,04 млн, отмечает агентство.
"РИА Новости" опубликовало скриншот указа Путина. В нем сказано, что штатная численность ВС России устанавливается в почти 2,04 млн, из которых военнослужащие – 1,15 млн. Указ вступает в силу 1 января 2023 года.
Агентство объяснило, что речь идет об увеличении численности российских ВС на 137 тыс. человек.
Россия с 24 февраля ведет открытую войну против Украины, публично называя ее "спецоперацией".
По состоянию на 25 августа, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, российская армия потеряла в войне против Украины около 45,85 тыс. человек личного состава и тысячи единиц боевой и военной техники включительно с самолетами и кораблями.