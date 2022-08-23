Яценюк: Путин готов к переговорам только о капитуляции Украины. Но говорить можно лишь о репарациях от РФ

"Путин готов к переговорам только о подписании Украиной акта капитуляции. Это единственные переговоры, к которым готов Путин. А Украина готова только к одному – к борьбе за свою независимость и за свою территориальную целостность", – сказал Яценюк.

Он считает, что переговоры с Путиным состоятся только "когда на поле боя Украина победит; когда Запад будет поддерживать Украину точно так же, как он поддерживает сегодня; когда экономические санкции, введенные против России, уже имеют эффект сегодня и будут иметь жесткий эффект завтра и послезавтра; когда Россия ослабнет".

"Но и тогда я даже не знаю, о чем переговаривать, кроме одного – репарации, которые Путин и его режим должны заплатить Украине. Это – единственный предмет переговоров. А все остальное должно происходить в Международном уголовном суде, где Владимир Путин, его военные преступники, его режим должны нести ответственность", – объяснил Яценюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)