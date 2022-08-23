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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Яценюк: Путин готов к переговорам только о капитуляции Украины. Но говорить можно лишь о репарациях от РФ

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Яценюк считает, что для переговоров с Путиным нужны победы Украины
Яценюк считает, что для переговоров с Путиным нужны победы Украины
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Президент России Владимир Путин согласится на переговоры с Украиной только о капитуляции Украины. Такое мнение бывший премьер-министр Украины, глава Киевского форума по безопасности (КФБ) Арсений Яценюк высказал в интервью журналисту Виталию Портникову, экс-премьера цитирует 23 августа сайт КФБ.

"Путин готов к переговорам только о подписании Украиной акта капитуляции. Это единственные переговоры, к которым готов Путин. А Украина готова только к одному – к борьбе за свою независимость и за свою территориальную целостность", – сказал Яценюк.

Он считает, что переговоры с Путиным состоятся только "когда на поле боя Украина победит; когда Запад будет поддерживать Украину точно так же, как он поддерживает сегодня; когда экономические санкции, введенные против России, уже имеют эффект сегодня и будут иметь жесткий эффект завтра и послезавтра; когда Россия ослабнет".

"Но и тогда я даже не знаю, о чем переговаривать, кроме одного – репарации, которые Путин и его режим должны заплатить Украине. Это – единственный предмет переговоров. А все остальное должно происходить в Международном уголовном суде, где Владимир Путин, его военные преступники, его режим должны нести ответственность", – объяснил Яценюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, Путин заявлял о необходимости неких "денацификации" и демилитаризации" Украины. В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

Переговоры между Россией и Украиной велись в начале открытого вторжения, позже они прекратились.

54,7% украинцев победой над Россией будут считать изгнание оккупантов из Украины и освобождение всех захваченных ими территорий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в августе Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Арсений Яценюк, Украина, война, переговоры, вторжение, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, репарации
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