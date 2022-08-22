Для большинства украинцев победа над Россией – это освобождение всех захваченных территорий – опрос

Для 20,4% опрошенных победа Украины – это уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России.

Помимо этого, победой украинцы будут считать изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма (8,7%), вытеснение захватчиков за линию по состоянию на 23 февраля этого года, при котором ОРДЛО и Крым остаются оккупированными (7,4%), и прекращение войны, даже если российская армия удержится на территориях, оккупированных после 24 февраля этого года (3,1%).

Опрос проводился с 5-го по 12 августа среди граждан в возрасте 18 лет и старше. Всего опрошено 2024 респондента методом лицом к лицу в 112 населенных пунктах, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)