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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Для большинства украинцев победа над Россией – это освобождение всех захваченных территорий – опрос

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ВСУ удалось вытеснить оккупантов из северных областей Украины
ВСУ удалось вытеснить оккупантов из северных областей Украины
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

54,7% украинцев победой над Россией будут считать изгнание оккупантов из Украины и освобождение всех захваченных ими территорий. Об этом свидетельствуют опубликованные 22 августа результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Для 20,4% опрошенных победа Украины – это уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России.

Помимо этого, победой украинцы будут считать изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма (8,7%), вытеснение захватчиков за линию по состоянию на 23 февраля этого года, при котором ОРДЛО и Крым остаются оккупированными (7,4%), и прекращение войны, даже если российская армия удержится на территориях, оккупированных после 24 февраля этого года (3,1%).

Опрос проводился с 5-го по 12 августа среди граждан в возрасте 18 лет и старше. Всего опрошено 2024 респондента методом лицом к лицу в 112 населенных пунктах, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которым удалось захватить часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

24 февраля 2022 года российская армия полномасштабно вторглась в Украину.

ВСУ удалось вытеснить оккупантов из северных областей Украины, но противник продолжает удерживать часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Теги: Россия, Крым, Украина, армия, ВСУ, война России против Украины, ОРДЛО
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