Данилов о деоккупации территорий Украины: Именно сегодня есть шанс перебить позвоночник российскому "колоссу на глиняных ногах"

"По поводу вопроса, в каких пределах восстановление границ является целью Украины? Только полная деоккупация до границ 1991 года. Любой территориальный компромисс с Кремлем – это война, отложенная на будущее. Именно сегодня есть шанс перебить позвоночник российскому "колоссу на глиняных ногах", – подчеркнул секретарь СНБО.

* Щодо питання, в яких межах відновлення кордонів є метою України? Тільки повна деокупація до кордонів 1991 р. Будь-який територіальний компроміс з кремлем - це війна, відкладена на майбутнє. Саме сьогодні маємо шанс перебити хребет російському «колосу на глиняних ногах».

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которым удалось захватить часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

24 февраля 2022 года российская армия полномасштабно вторглась в Украину.

ВСУ удалось вытеснить оккупантов из северных областей Украины, но они продолжают удерживать часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.