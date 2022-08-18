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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов о деоккупации территорий Украины: Именно сегодня есть шанс перебить позвоночник российскому "колоссу на глиняных ногах"

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Данилов: Любой территориальный компромисс с Кремлем это война, отложенная на будущее
Данилов: Любой территориальный компромисс с Кремлем – это война, отложенная на будущее
Фото: Олексій Данілов / Facebook

У Украины сейчас появилась возможность для деоккупации своих территорий, захваченных Россией. Об этом 18 августа в Twitter заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"По поводу вопроса, в каких пределах восстановление границ является целью Украины? Только полная деоккупация до границ 1991 года. Любой территориальный компромисс с Кремлем – это война, отложенная на будущее. Именно сегодня есть шанс перебить позвоночник российскому "колоссу на глиняных ногах", – подчеркнул секретарь СНБО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которым удалось захватить часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

24 февраля 2022 года российская армия полномасштабно вторглась в Украину.

ВСУ удалось вытеснить оккупантов из северных областей Украины, но они продолжают удерживать часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Теги: Россия, Украина, СНБО, война России против Украины, Алексей Данилов, границы, деоккупация
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