В Белгородской области России решили, что возле границы с Украиной их школьники будут учиться дистанционно

Школьников могут возить в другие школы, отметили в правительстве российского региона Фото: pixabay.com

В девяти приграничных муниципальных образованиях (Краснояружском, Белгородском и Борисовском, Ровеньском, Вейделевском и Волоконовском районах, в Грайворонском, Шебекинском и Валуйском округах) образовательные учреждения в пятикилометровой зоне вдоль границы в новом учебном году будут проводить обучение дистанционно", – говориться в сообщении.

В российском ведомстве подчеркнули, что "в этих школах не будут проводить праздничные линейки".

Школьников из прилегающих к украинской границе населенных пунктов россияне могут подвозить в другие школы, "если возникнет такая необходимость".

"В детских садах будут работать дежурные группы", – сообщили в правительстве Белгородской области.

Происходящее власти российского региона связывают с некими "возможными рисками".

.