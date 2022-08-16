В Белгородской области России решили, что возле границы с Украиной их школьники будут учиться дистанционно

В девяти приграничных муниципальных образованиях (Краснояружском, Белгородском и Борисовском, Ровеньском, Вейделевском и Волоконовском районах, в Грайворонском, Шебекинском и Валуйском округах) образовательные учреждения в пятикилометровой зоне вдоль границы в новом учебном году будут проводить обучение дистанционно", – говориться в сообщении.
В российском ведомстве подчеркнули, что "в этих школах не будут проводить праздничные линейки".
Школьников из прилегающих к украинской границе населенных пунктов россияне могут подвозить в другие школы, "если возникнет такая необходимость".
"В детских садах будут работать дежурные группы", – сообщили в правительстве Белгородской области.
Происходящее власти российского региона связывают с некими "возможными рисками".
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Белгородская область России граничит с областями Украины, куда 24 февраля открыто вторглась российская армия. Из Белгорода российские войска обстреливают ракетами Харьков и Харьковскую область.
Из-за угрозы обстрелов со стороны России школьники в Украине заканчивали предыдущий учебный год преимущественно дистанционно.