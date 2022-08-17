В России у границы с Украиной взорвался “Камаз” с военными, есть погибший – СМИ

Официально эта информация не подтверждена.

Инцидент произошел вчера днем между поселком Новый Путь и селом Волфино рядом с украинской границей. Предположительно, авто наехало на противотанковую мину. В тот же день двоих раненых направили в больницу.

Контекст:

В Курской области, которая граничит с Украиной, в последнее время произошло несколько ЧП, связанных с российским вторжением в Украину.

Так, 16 августа ФСБ РФ заявила о подрыве высоковольтной линии, ведущей с Курской АЭС. Также сообщалось о разрушении железнодорожного полотна на перегоне Льгов – Локинская. 10 августа неизвестные подорвали пути на 28-м километре перегона Льгов – Суджа.