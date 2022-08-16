Россия сообщила о трех украинских диверсиях на Курской АЭС

Речь идет о нескольких взрывах – 4, 9 и 12 августа. Спецслужбы РФ обвиняют в их организации "украинских диверсантов".
"В Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение <...> как региона, так и соседних субъектов", – цитирует силовиков агентство.
Диверсия привела к нарушению технологического процесса работы станции, но жертв нет, говорится в сообщении. Местные власти усилили охрану объектов атомной энергетики, пишет РИА.
16 августа сообщил Telegram-канал Baza сообщил о разрушении железнодорожного полотна в Курской области. Повреждение путей на перегоне “Льгов-Локинская” заметил обходчик. Прибывшие на место полицейские и взрывотехники пришли к выводу, что на этом участке сработало взрывное устройство мощностью около 200 грамм в тротиловом эквиваленте.
Издание уточняет, что это второй инцидент на железной дороге в Курской области за последнюю неделю: 10 августа неизвестные подорвали пути на 28-м километре перегона “Льгов – Суджа“.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
В марте в областях РФ, которые граничат с Украиной, начали происходить взрывы и пожары на объектах инфраструктуры и складах боеприпасов.
16 мая губернатор Курской области Роман Старовойт во время оперативного совещания заявил, что Украина под руководством США готовила "захват новых территорий", включая Курскую область, сообщил "Московский комсомолец".
26 мая Старовойт продлил в области "желтый" (высокий) уровень террористической опасности, такое же решение действует во всех граничащих с Украиной регионах.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк связал происходящее с кармой за убийства украинских детей. Он считает, что Россия перенесет боевые действия на свою территорию – это произойдет из-за интенсивности войны, которую РФ "предложила" миру.