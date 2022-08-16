Россия сообщила о трех украинских диверсиях на Курской АЭС

Речь идет о нескольких взрывах – 4, 9 и 12 августа. Спецслужбы РФ обвиняют в их организации "украинских диверсантов".

"В Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение <...> как региона, так и соседних субъектов", – цитирует силовиков агентство.

Диверсия привела к нарушению технологического процесса работы станции, но жертв нет, говорится в сообщении. Местные власти усилили охрану объектов атомной энергетики, пишет РИА.

16 августа сообщил Telegram-канал Baza сообщил о разрушении железнодорожного полотна в Курской области. Повреждение путей на перегоне “Льгов-Локинская” заметил обходчик. Прибывшие на место полицейские и взрывотехники пришли к выводу, что на этом участке сработало взрывное устройство мощностью около 200 грамм в тротиловом эквиваленте.

Издание уточняет, что это второй инцидент на железной дороге в Курской области за последнюю неделю: 10 августа неизвестные подорвали пути на 28-м километре перегона “Льгов – Суджа“.