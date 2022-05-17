Власти Курской области РФ заявили про обстрел приграничного села. Накануне губернатор объявил, что в Украине "готовили захват" региона

"Сегодня около пяти утра из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка в Глушковском районе", – написал Старовойт.

По его информации, повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших нет.

"Ответным огнем наших пограничников обстрел быстро подавлен. На месте в деталях инцидента уже разбираются специалисты", – заявил губернатор.

Он также опубликовал фото повреждений – на них видны треснувшие стекла, несколько выщербин в стене кирпичного дома и дырка в деревянном заборе.

Накануне, 16 мая, Старовойт во время оперативного совещания заявил, что Украина под руководством США готовила "захват новых территорий", включая Курскую область, сообщил "Московский комсомолец".

По его словам, "украинские нацисты оставили на территории "ДНР" в одном из учебных центров пособие", разработанное в США и напечатанное в Одессе, включавшее раздел "Противопартизанские операции".

"Не партизанские, а противопартизанские операции", – подчеркнул губернатор. По его мнению, это убедительно доказывает, что "в США готовили все это время украинские отряды для захвата новых территорий и борьбы с возможными партизанскими движениями на этих территориях".

В российском Следственном комитете пообещали изучить эти данные, сообщил "Интерфакс".