ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Власти Курской области РФ заявили про обстрел приграничного села. Накануне губернатор объявил, что в Украине "готовили захват" региона

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Губернатор показал повреждения в "обстрелянном из крупнокалиберного оружия" селе
Губернатор показал повреждения в "обстрелянном из крупнокалиберного оружия" селе
Фото: Роман Старовойт / Telegram

Утром 17 мая произошел обстрел села Алексеевка в Курской области на границе с Украиной, утверждает губернатор Курской области Роман Старовойт. Об этом он написал в Telegram.

"Сегодня около пяти утра из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка в Глушковском районе", – написал Старовойт.

По его информации, повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших нет.

"Ответным огнем наших пограничников обстрел быстро подавлен. На месте в деталях инцидента уже разбираются специалисты", – заявил губернатор.

Он также опубликовал фото повреждений – на них видны треснувшие стекла, несколько выщербин в стене кирпичного дома и дырка в деревянном заборе. 

Накануне, 16 мая, Старовойт во время оперативного совещания заявил, что Украина под руководством США готовила "захват новых территорий", включая Курскую область, сообщил "Московский комсомолец"

По его словам, "украинские нацисты оставили на территории "ДНР" в одном из учебных центров пособие", разработанное в США и напечатанное в Одессе, включавшее раздел  "Противопартизанские операции".

"Не партизанские, а противопартизанские операции", – подчеркнул губернатор. По его мнению, это убедительно доказывает, что "в США готовили все это время украинские отряды для захвата новых территорий и борьбы с возможными партизанскими движениями на этих территориях".

В российском Следственном комитете пообещали изучить эти данные, сообщил "Интерфакс".

Контекст:

Глава Курской области объявил о введении на территории региона "желтого" (высокого) уровня террористической опасности с 11 апреля. Действие этого режима несколько раз продлевалось.

С начала полномасштабного вторжения РФ из российских пограничных регионов несколько раз поступали сообщения о повреждении железнодорожного полотна, взрывах, пожарах на складах боеприпасов, горящих нефтебазах.  

Украина не подтверждала причастность к инцидентам. Советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович подчеркнул, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет ее руководство – все вопросы к нему. 

В российском оборонном ведомстве увидели "попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ". На брифинге 13 апреля официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что "если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве". В ОПУ допустили ответный удар по РФ в случае удара по Киеву.

Теги: Россия, обстрелы, губернатор, Курская область
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Pink Floyd выпустил коллекцию одежды и сумок с изображением подсолнуха и картины "Защитники Херсона". Деньги передадут в поддержку Украины
Pink Floyd выпустил коллекцию одежды и сумок с изображением подсолнуха и картины "Защитники Херсона". Деньги передадут в поддержку Украины
Приходько: Loboda попку грела в Кремле, пела, награды получала. А теперь поняла, что Россия умерла в плане шоу-бизнеса. И вспомнила, что она украинка
Приходько: Loboda попку грела в Кремле, пела, награды получала. А теперь поняла, что Россия умерла в плане шоу-бизнеса. И вспомнила, что она украинка
"Я так рада быть на обложке в 74 года. Самое время". Мэй Маск снялась в купальнике для американского глянца. Фото
"Я так рада быть на обложке в 74 года. Самое время". Мэй Маск снялась в купальнике для американского глянца. Фото
"Краса для ЗСУ". 55-летняя Сумская снялась без макияжа среди цветов, чтобы поддержать ВСУ
"Краса для ЗСУ". 55-летняя Сумская снялась без макияжа среди цветов, чтобы поддержать ВСУ
Пугачева рассказала, когда может вернуться в Россию СМИ
Пугачева рассказала, когда может вернуться в Россию – СМИ
"Их прогибают, они не прогибаются". Собчак заявила о травле "Би-2" в России
"Их прогибают, они не прогибаются". Собчак заявила о травле "Би-2" в России
  "Украинцы гибнут за свою свободу". Макс Барских на Billboard MusicCon рассказал о войне РФ против Украины
  "Украинцы гибнут за свою свободу". Макс Барских на Billboard MusicCon рассказал о войне РФ против Украины
"Привет, я тот самый мальчик из мемов". 14-летний Юлиан, не узнавший Джоли в львовской кофейне, снялся в рекламе. Видео
"Привет, я тот самый мальчик из мемов". 14-летний Юлиан, не узнавший Джоли в львовской кофейне, снялся в рекламе. Видео
"Счастливая". Гвоздева вернулась в Украину и показала встречу с мужем
"Счастливая". Гвоздева вернулась в Украину и показала встречу с мужем
  Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина
  Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина
Участник "Евровидения 2022" из Великобритании вернулся домой в розовой панамке от Kalush Orchestra. Видео
Участник "Евровидения 2022" из Великобритании вернулся домой в розовой панамке от Kalush Orchestra. Видео
"Редкая компания". Макаревич показал встречу с Гребенщиковым и Пугачевой, которая переехала в Израиль
"Редкая компания". Макаревич показал встречу с Гребенщиковым и Пугачевой, которая переехала в Израиль
Малик Харрис из Германии, занявший на "Евровидении 2022" последнее место, высказался о победе Kalush Orchestra
Малик Харрис из Германии, занявший на "Евровидении 2022" последнее место, высказался о победе Kalush Orchestra
"Я рвался взять оружие". Бабкин рассказал, как жена отговорила его идти в тероборону
"Я рвался взять оружие". Бабкин рассказал, как жена отговорила его идти в тероборону
Победитель "Евровидения 2022" группа Kalush Orchestra спела Stefania с украинскими пограничниками после возвращения домой. Видео
Победитель "Евровидения 2022" группа Kalush Orchestra спела Stefania с украинскими пограничниками после возвращения домой. Видео
"Эмоции переполняют". Как девушка лидера Kalush Orchestra отреагировала на победу группы на "Евровидении 2022". Видео
"Эмоции переполняют". Как девушка лидера Kalush Orchestra отреагировала на победу группы на "Евровидении 2022". Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу (158013)
2
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе (107606)
3
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео (37115)
4
"Наш президент точно что-то знает". В сети обсуждают Зеленского в панамке, как у солиста Kalush Orchestra (33837)
5
Малик Харрис из Германии, занявший на "Евровидении 2022" последнее место, высказался о победе Kalush Orchestra (33132)
6
Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина (31192)
7
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022" (28258)
8
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95" (28097)
 
 
 
 