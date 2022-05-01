Губернатор Курской области России объявил, что обрушение железнодорожного моста является диверсией

После инцидента в РФ завели уголовное дело Фото: pixabay.com (архив)

"Информация подтвердилась. Это была диверсия, поэтому заведено уголовное дело и следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться", – сказал он.

О частичном обрушении моста Старовойт сообщил 1 мая. По его словам, пострадал отрезок железной дороги Суджа – Сосновый Бор. "Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших нет", – говорил губернатор Курской области.