В Курской области подорвали часть железной дороги – СМИ

Повреждения путей на перегоне "Льгов – Локинская" заметил обходчик.

"На место ЧП прибыли силовики, полицейские и специалисты, которые пришли к выводу, что на этом участке кто-то заложил взрывное устройство весом около 200 граммов в тротиловом эквиваленте под рельс и совершил подрыв", – пишет издание.

Контекст:

Baza напоминает, что с 2014 года на этом участке, удаленном от границ Украины примерно на 50 км, ходят только маневренные и грузовые поезда.

Это второй инцидент на железной дороге в Курской области за последнюю неделю: 10 августа неизвестные подорвали пути на 28-м километре перегона "Льгов – Суджа", уточняет издание.