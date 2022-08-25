Путин настроен вести войну вдолгую, недовольных россиян Кремль попытается "закидать деньгами" – "Медуза"

Трое собеседников "Медузы", близких к администрации российского лидера Владимира Путина, заявили, что он настроен "воевать вдолгую", несмотря на то, что осенью в РФ ожидается рост социального недовольства из-за повышения цен, закрытия производств и роста безработицы.

К тому же, политтехнологи считают, что тема войны с Украиной перестала быть центральной для россиян, поддерживающих Путина. До этого интерес к военным действиям против Украины отвлекал от проблем, но сейчас даже "поклонники спецоперации" устали, написала "Медуза", в связи с чем они начинают обращать внимание на другие сферы жизни.

Катализатором недовольства, как считают в Кремле, может стать подготовка детей к 1 сентября, когда многие российские семьи на практике увидят, как выросли цены по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, закончится так называемый отпускной оптимизм и люди, летом переключившиеся кто на отдых, кто на "виртуальную спецоперацию", вернутся в реальность, которая может им не понравиться, написало издание.

Весной в Кремле попытались придумать идеологические тезисы, которые были призваны объяснить россиянам, зачем Путин начал войну и почему они должны терпеть экономические трудности из-за санкций. Однако эти объяснения не были рассчитаны на затяжную войну и были рассчитаны на мирные переговоры, написала "Медуза".

Спустя полгода после вторжения в Украину в Кремле, по свидетельствам источников "Медузы", больше не пытаются сформулировать какую-либо идеологическую базу для происходящего. А поскольку Путин, как утверждают собеседники издания, сейчас настроен на "войну вдолгую", власти России попробуют "закидать деньгами" недовольных граждан РФ.

При этом в Кремле признают, что суммы выплат будут "сравнительно небольшими", но рассчитывают, что "получить их людям все равно будет приятно" и мера сработает.