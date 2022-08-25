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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин настроен вести войну вдолгую, недовольных россиян Кремль попытается "закидать деньгами" – "Медуза"

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По данным российских СМИ, Путин не смог предложить россиянам внятное обоснование экономическим трудностям и попробует погасить недовольство раздачей денег
По данным российских СМИ, Путин не смог предложить россиянам внятное обоснование экономическим трудностям и попробует погасить недовольство раздачей денег
Фото: EPA

Тема войны в Украине начинает надоедать россиянам, хотя раньше интерес к военным действиям глушил социальное недовольство. Осенью раздражение может усилиться, однако внятного идеологического объяснения, почему жители РФ должны смириться с падением уровня жизни, в Кремле так и не придумали. Об этом 23 августа сообщило российское издание "Медуза" со ссылкой на источники в администрации президента РФ.

Трое собеседников "Медузы", близких к администрации российского лидера Владимира Путина, заявили, что он настроен "воевать вдолгую", несмотря на то, что осенью в РФ ожидается рост социального недовольства из-за повышения цен, закрытия производств и роста безработицы.

К тому же, политтехнологи считают, что тема войны с Украиной перестала быть центральной для россиян, поддерживающих Путина. До этого интерес к военным действиям против Украины отвлекал от проблем, но сейчас даже "поклонники спецоперации" устали, написала "Медуза", в связи с чем они начинают обращать внимание на другие сферы жизни.

Катализатором недовольства, как считают в Кремле, может стать подготовка детей к 1 сентября, когда многие российские семьи на практике увидят, как выросли цены по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, закончится так называемый отпускной оптимизм и люди, летом переключившиеся кто на отдых, кто на "виртуальную спецоперацию", вернутся в реальность, которая может им не понравиться, написало издание.

Весной в Кремле попытались придумать идеологические тезисы, которые были призваны объяснить россиянам, зачем Путин начал войну и почему они должны терпеть экономические трудности из-за санкций. Однако эти объяснения не были рассчитаны на затяжную войну и были рассчитаны на мирные переговоры, написала "Медуза".

Спустя полгода после вторжения в Украину в Кремле, по свидетельствам источников "Медузы", больше не пытаются сформулировать какую-либо идеологическую базу для происходящего. А поскольку Путин, как утверждают собеседники издания, сейчас настроен на "войну вдолгую", власти России попробуют "закидать деньгами" недовольных граждан РФ.

При этом в Кремле признают, что суммы выплат будут "сравнительно небольшими", но рассчитывают, что "получить их людям все равно будет приятно" и мера сработает.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. В интервью "Украинской правде" в конце мая он заявил, что активная фаза боевых действий должна пойти на спад до конца года, так как "ресурсов в России для ведения нормальной войны существует на 12 месяцев".

Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Президент РФ Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что для Украины важно завершить активную фазу войны до конца осени.

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