"Война России оказалась дорогостоящей и стратегически вредной". Британская разведка подвела итоги полугода вторжения России

Вторжение РФ с целью свергнуть правительство и оккупировать большую часть Украины не удалось Фото: EPA

В разведке отмечают, что с 2014 года президент РФ Владимир Путин стремился использовать сочетание силы и принудительной дипломатии для увеличения и укрепления влияния России на Украине и вмешательства в ее суверенные дела.

"Шесть месяцев назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с целью свергнуть правительство и оккупировать большую часть страны. К апрелю российские лидеры поняли, что это не удалось, и вернулись к более скромным целям на востоке и юге Украины", – говорится в сообщении.

Сейчас же наступление на Донбассе продвигается минимально, и Россия ожидает крупной украинской контратаки. В оперативном отношении Россия испытывает нехватку боеприпасов, транспортных средств и личного состава.

"Моральный дух во многих частях его [Путина] вооруженных сил плохой, а его армия значительно деградировала. Его дипломатическая власть уменьшилась, а его долгосрочные экономические перспективы мрачны. Спустя шесть месяцев война России оказалась дорогостоящей и стратегически вредной", – подытожили в британской разведке.