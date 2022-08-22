Мобилизованных жителей Луганской области запугивают для участия в войне и считают неблагонадежными – британская разведка

Как отмечается в сообщении, 15 августа в соцсетях появилось видео, на котором боевики "ЛНР" заявляют о своем отказе от развертывания в рамках наступательных операций в Донецкой области.
Боевики заявили, что выполнили свой долг по обеспечению контроля "ЛНР" над всей Луганской областью, который, по их словам, был получен в июле 2022 года, и не желают воевать в Донецкой области, несмотря на угрозы и запугивания со стороны высшего командования.
"Россия все больше пытается мотивировать вспомогательные силы, которые она использует для усиления своих регулярных войск на Донбассе. Командиры прибегают к прямому материальному поощрению, а некоторые боевые части считаются неблагонадежными для наступательных операций", – говорится в сообщении.
Как отмечают в минобороны Британии, фактором, усугубляющим эти проблемы, является классификация Россией войны как "специальной военной операции", которая ограничивает полномочия государства по правовому принуждению.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 August 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 22, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/gckTwVSILW
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 17 июля. 13 августа он сообщил, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона.
Гайдай сообщал, что на временно оккупированных районах Луганской области мобилизация проводится в общественных местах, а также во время работ по разборке завалов. По его информации, местных учителей вызывают из отпуска, чтобы они носили повестки. Кроме того, россияне предлагают пожилым людям еду в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста.
С 1 августа оккупанты устроили новую волну принудительной мобилизации на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, сообщила украинская разведка.