Мобилизованных жителей Луганской области запугивают для участия в войне и считают неблагонадежными – британская разведка

Как отмечается в сообщении, 15 августа в соцсетях появилось видео, на котором боевики "ЛНР" заявляют о своем отказе от развертывания в рамках наступательных операций в Донецкой области.

Боевики заявили, что выполнили свой долг по обеспечению контроля "ЛНР" над всей Луганской областью, который, по их словам, был получен в июле 2022 года, и не желают воевать в Донецкой области, несмотря на угрозы и запугивания со стороны высшего командования.

"Россия все больше пытается мотивировать вспомогательные силы, которые она использует для усиления своих регулярных войск на Донбассе. Командиры прибегают к прямому материальному поощрению, а некоторые боевые части считаются неблагонадежными для наступательных операций", – говорится в сообщении.

Как отмечают в минобороны Британии, фактором, усугубляющим эти проблемы, является классификация Россией войны как "специальной военной операции", которая ограничивает полномочия государства по правовому принуждению.