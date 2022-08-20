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Российские офицеры-десантники отказываются ехать воевать в Украину – украинская разведка

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В Минобороны отметили, что наибольшей проблемой для оккупантов является массовый отказ от участия в войне командного состава десантных подразделений
В Минобороны отметили, что наибольшей проблемой для оккупантов является массовый отказ от участия в войне командного состава десантных подразделений
Фото: ЕРА

Российские офицеры-десантники отказываются ехать воевать в Украину. Об этом 20 августа в Telegram сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

В связи со сложившейся ситуацией командование воздушно-десантных войск РФ решило назначать на офицерские должности контрактников без офицерских званий и опыта участия в боевых действиях.

"После грандиозных потерь, понесенных российскими десантниками в результате боевых столкновений с защитниками Украины, командование воздушно-десантных войск хотя бы частично пытается восстановить их морально-психологическое состояние и боеспособность. Основное внимание уделяется подразделениям, где было уничтожено более 60% личного состава, и частям, где личный состав деморализован и отказывается от дальнейшего прохождения службы", – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что наибольшей проблемой для оккупантов является массовый отказ от участия в войне командного состава десантных подразделений.

"На должности от командира взвода до командира батальона с последующим выездом в Украину отказываются идти даже контрактники, которым срочно были присвоены офицерские звания", – подчеркнули в ведомстве.

По данным украинской разведки, сейчас в командовании воздушно-десантных войск работает комиссия Генштаба ВС РФ. Ее члены получили указание провести расследование по каждому факту отказа и уговаривать командиров вернуться в свои подразделения, обещая им социальные льготы и правительственные награды.

Война России против Украины Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибло около 44 900 российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, разведка, десантники, Минобороны, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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