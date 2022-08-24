Пионтковский: В Пентагоне мечтают, чтобы осколочек от российской бомбы упал на территорию НАТО. Тогда ничто не сможет удержать их от активизации 5-й статьи устава НАТО

"Люди в Пентагоне – я прекрасно знаю их настроения, потому что я общаюсь здесь с украинскими военными, которые на постоянной основе работают с ними – просто ждут, мечтают о том... Это, кстати, объясняет "стеснительность" [президента России Владимира] Путина… Мечтают, чтобы какой-то осколочек от бомбы упал на территорию страны НАТО: Польши или Румынии", – заявил он.
Публицист напомнил, что Москва грозилась "бить по конвоям, чтобы не допустить снабжения украинских войск" западным вооружениям.
"Вся Украина видела демонстрацию конвоя HIMARS – я насчитал 15 штук… Он в Румынии двигался, и показывали по видео. Так если только осколочек упадет, то уже никакие джеки салливаны (речь о советнике президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейке Салливане и других американских чиновниках, выражающих официальную позицию Белого дома. – "ГОРДОН") не смогут удержать Пентагон от того, чтобы активизировать пятую статью со всеми последствиями", – считает Пионтковский.
Пионтковский: Путину очень прямо, на доступном языке объяснили, что в случае использования тактического ядерного оружия его просто убьют. Читайте полную версию интервью.
Статья 5 Вашингтонского договора гласит, что если одно государство – член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства – члены Альянса будут считать это нападением на все страны НАТО и отреагируют на него.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг еще 5 марта предупредил, что нападение России на линии снабжения стран-союзников, поддерживающих Украину оружием и боеприпасами, может считаться нападением на Альянс и "приведет к срабатыванию статьи 5".
В то же время Столтенберг неоднократно подчеркивал, что НАТО всемерно поддерживает Украину, но не принимает и не будет принимать непосредственного участия в войне, которую начала Россия.
Байден и другие высокопоставленные официальные лица США также неоднократно заявляли, что американские военнослужащие не участвовали и не будут участвовать в конфликте с российскими войсками в Украине. Власти Соединенных Штатов озвучили эту позицию еще до начала полномасштабного российского вторжения и придерживаются ее до сих пор.