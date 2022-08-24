Пионтковский: В Пентагоне мечтают, чтобы осколочек от российской бомбы упал на территорию НАТО. Тогда ничто не сможет удержать их от активизации 5-й статьи устава НАТО

"Люди в Пентагоне – я прекрасно знаю их настроения, потому что я общаюсь здесь с украинскими военными, которые на постоянной основе работают с ними – просто ждут, мечтают о том... Это, кстати, объясняет "стеснительность" [президента России Владимира] Путина… Мечтают, чтобы какой-то осколочек от бомбы упал на территорию страны НАТО: Польши или Румынии", – заявил он.

Публицист напомнил, что Москва грозилась "бить по конвоям, чтобы не допустить снабжения украинских войск" западным вооружениям.

"Вся Украина видела демонстрацию конвоя HIMARS – я насчитал 15 штук… Он в Румынии двигался, и показывали по видео. Так если только осколочек упадет, то уже никакие джеки салливаны (речь о советнике президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейке Салливане и других американских чиновниках, выражающих официальную позицию Белого дома. – "ГОРДОН") не смогут удержать Пентагон от того, чтобы активизировать пятую статью со всеми последствиями", – считает Пионтковский.

Пионтковский: Путину очень прямо, на доступном языке объяснили, что в случае использования тактического ядерного оружия его просто убьют. Читайте полную версию интервью.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube