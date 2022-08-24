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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пионтковский: В Пентагоне мечтают, чтобы осколочек от российской бомбы упал на территорию НАТО. Тогда ничто не сможет удержать их от активизации 5-й статьи устава НАТО

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Пионтковский утверждает, что "ястребы" Пентагона мечтают, чтобы Россия дала повод для применения Пятой статьи Альянса
Пионтковский утверждает, что "ястребы" Пентагона мечтают, чтобы Россия дала повод для применения Пятой статьи Альянса
Фото: svoboda.org

В Министерстве обороны США существуют не выражаемые публично настроения о возможности военного противостояния НАТО с Россией, если страна-агрессор даст Альянсу повод для этого. Такое мнение высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

"Люди в Пентагоне – я прекрасно знаю их настроения, потому что я общаюсь здесь с украинскими военными, которые на постоянной основе работают с ними – просто ждут, мечтают о том... Это, кстати, объясняет "стеснительность" [президента России Владимира] Путина… Мечтают, чтобы какой-то осколочек от бомбы упал на территорию страны НАТО: Польши или Румынии", – заявил он.

Публицист напомнил, что Москва грозилась "бить по конвоям, чтобы не допустить снабжения украинских войск" западным вооружениям.

"Вся Украина видела демонстрацию конвоя HIMARS – я насчитал 15 штук… Он в Румынии двигался, и показывали по видео. Так если только осколочек упадет, то уже никакие джеки салливаны (речь о советнике президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейке Салливане и других американских чиновниках, выражающих официальную позицию Белого дома. – "ГОРДОН") не смогут удержать Пентагон от того, чтобы активизировать пятую статью со всеми последствиями", – считает Пионтковский.

Пионтковский: Путину очень прямо, на доступном языке объяснили, что в случае использования тактического ядерного оружия его просто убьют. Читайте полную версию интервью.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Статья 5 Вашингтонского договора гласит, что если одно государство – член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства – члены Альянса будут считать это нападением на все страны НАТО и отреагируют на него.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг еще 5 марта предупредил, что нападение России на линии снабжения стран-союзников, поддерживающих Украину оружием и боеприпасами, может считаться нападением на Альянс и "приведет к срабатыванию статьи 5".

В то же время Столтенберг неоднократно подчеркивал, что НАТО всемерно поддерживает Украину, но не принимает и не будет принимать непосредственного участия в войне, которую начала Россия.

Байден и другие высокопоставленные официальные лица США также неоднократно заявляли, что американские военнослужащие не участвовали и не будут участвовать в конфликте с российскими войсками в Украине. Власти Соединенных Штатов озвучили эту позицию еще до начала полномасштабного российского вторжения и придерживаются ее до сих пор.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, НАТО, Румыния, Польша, Джо Байден, Москва, Пентагон, Йенс Столтенберг, Вашингтон, военная техника, военная помощь, вторжение, Андрей Пионтковский, Минобороны, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Джейк Салливан, российские оккупанты, HIMARS, деоккупация
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