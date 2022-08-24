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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: Если 16 HIMARS изменили положение на поле боя, представляете, что будет, если включится вся огневая мощь НАТО

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Применение всего 16 HIMARS в Украине дало представление об огневой мощи НАТО, считает Пионтковский
Применение всего 16 HIMARS в Украине дало представление об огневой мощи НАТО, считает Пионтковский
defence.gov

Силы НАТО способны дистанционно уничтожить российскую группировку за несколько часов, не вводя войска на территорию Украины. Такое мнение высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

"Нет, они (НАТО. – "ГОРДОН") не введут войска на территорию Украины. В этом нет необходимости. Но ведь всем ясно, что такое конвенциональная российская армия... Если 16 HIMARS изменили положение на поле боя, то вы представляете, что будет, если включится вся огневая дистанционная мощь НАТО? Они просто испепелят российскую группировку в несколько часов", – отметил публицист.

По оценке Пионтковского, для того, чтобы, по выражению Дмитрия Гордона, "просто раздолбать русскую военную машину", не требуется прямого участия НАТО в войне в РФ.

"Можно даже более скромными средствами: просто предоставить [Украине] не 16 HIMARS, а 160 HIMARS", – сказал он, добавив, что необходима еще боевая авиация.

20 июля глава Объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли сообщил, что США уже предоставили Украине 12 систем HIMARS. 1 августа министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии еще четырех систем. Всего, по словам Милли, США и союзники обязались предоставить Украине более 20 HIMARS.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что для достижения огневого паритета с российскими войсками Украине необходимо 50 HIMARS.

Пионтковский: Путину очень прямо, на доступном языке объяснили, что в случае использования тактического ядерного оружия его просто убьют. Читайте полную версию интервью.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После того как партнеры начали поставлять Украине РСЗО, артиллеристы ВСУ уничтожили десятки складов боеприпасов российских оккупантов, рассказывал министр обороны Украины Алексей Резников. Согласно данным Генштаба на 4 августа, только за одну неделю ВСУ с помощью HIMARS и MLRS уничтожили 10 пунктов управления оккупантов, около 15 складов и логистических баз. 

В Пентагоне 12 августа оценили эффективность действий ВСУ на 12 по 10-балльной шкале"Только исходя из того, насколько впечатляющими они были для нас во многих отношениях, – сказал чиновник Пентагона. – Они нашли способы делать то, о чем мы не могли бы и подумать, что это возможно".

Российская пропаганда регулярно заявляет о якобы уничтожении HIMARS в Украине, однако в Пентагоне и ВСУ неоднократно опровергали эти утверждения.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Пентагон, военная техника, военная помощь, РСЗО, артиллерия, Андрей Пионтковский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Марк Милли, Михаил Подоляк, российские оккупанты, HIMARS, MLRS
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