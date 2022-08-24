Пионтковский: Если 16 HIMARS изменили положение на поле боя, представляете, что будет, если включится вся огневая мощь НАТО

"Нет, они (НАТО. – "ГОРДОН") не введут войска на территорию Украины. В этом нет необходимости. Но ведь всем ясно, что такое конвенциональная российская армия... Если 16 HIMARS изменили положение на поле боя, то вы представляете, что будет, если включится вся огневая дистанционная мощь НАТО? Они просто испепелят российскую группировку в несколько часов", – отметил публицист.

По оценке Пионтковского, для того, чтобы, по выражению Дмитрия Гордона, "просто раздолбать русскую военную машину", не требуется прямого участия НАТО в войне в РФ.

"Можно даже более скромными средствами: просто предоставить [Украине] не 16 HIMARS, а 160 HIMARS", – сказал он, добавив, что необходима еще боевая авиация.

20 июля глава Объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли сообщил, что США уже предоставили Украине 12 систем HIMARS. 1 августа министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии еще четырех систем. Всего, по словам Милли, США и союзники обязались предоставить Украине более 20 HIMARS.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что для достижения огневого паритета с российскими войсками Украине необходимо 50 HIMARS.

Пионтковский: Путину очень прямо, на доступном языке объяснили, что в случае использования тактического ядерного оружия его просто убьют. Читайте полную версию интервью.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube