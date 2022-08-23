Подоляк: Цена достижения паритета огня и эффективного разрушения логистики армии РФ меньше, чем одной яхты российского олигарха

"Стоимость одной системы HIMARS – $4 млн (цена может быть выше в зависимости от модификации. – "ГОРДОН"). Стоимость 50 систем – $200 млн + боеприпасы. Цена достижения паритета огня и эффективного разрушения логистики российской армии меньше, чем… одной яхты российского олигарха. Это точно не "все деньги мира", но это то, что полностью изменило бы ход этой войны", – написал Подоляк.

Контекст:

После того как партнеры начали поставлять Украине РСЗО, артиллеристы ВСУ уничтожили десятки складов боеприпасов российских оккупантов, рассказывал министр обороны Украины Алексей Резников. Согласно данным Генштаба на 4 августа, только за одну неделю ВСУ с помощью HIMARS и MLRS уничтожили 10 пунктов управления оккупантов, около 15 складов и логистических баз.

В Пентагоне 12 августа оценили эффективность действий ВСУ на 12 по 10-балльной шкале. "Только исходя из того, насколько впечатляющими они были для нас во многих отношениях, – сказал чиновник Пентагона. – Они нашли способы делать то, о чем мы не могли бы и подумать, что это возможно".

Российская пропаганда регулярно заявляет о якобы уничтожении HIMARS в Украине, однако в Пентагоне и ВСУ неоднократно опровергали эти утверждения.