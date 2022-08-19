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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Каждый HIMARS сможет эффективнее уничтожать врага". Резников похвалил "народный спутник" украинцев

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Резников заявил, что со спутником "ситуация будет принципиально иной"
Резников заявил, что со спутником "ситуация будет принципиально иной"
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

С помощью спутника ICEYE, годовое право пользования которым фонд Сергея Притулы приобрел за средства проекта "Народный Bayraktar", украинская армия сможет быстрее изгнать оккупантов, сохранив жизни украинцев. Об этом 19 августа заявил в Fаcebook министр обороны Украины Алексей Резников.

"Силы обороны Украины получили качественно новые возможности благодаря "народному спутнику". [...] Вооруженные силы Украины и другие составляющие сил обороны будут располагать данными по группировке спутников компании ICEYE, которые собирают информацию по технологии Synthetic Aperture Radar (SAR). Это поможет намного эффективнее наносить поражение врагу и быстрее изгнать его с нашей земли, сохранив при этом жизнь наших людей", – написал он.

По словам министра, "Минобороны исходит из того, что мы не победим врага за счет количества, только за счет качества".

"Специалисты Минобороны вместе с Генеральным штабом ВСУ и ГУР (Главным управлением разведки. – "ГОРДОН") МО подробно проанализировали ситуацию и определили лучший вариант, который позволит нашей армии подняться на несколько ступеней вверх", – отметил Резников.

Он рассказал, что с апреля на переговорах с партнерами украинцы "особо подчеркивали необходимость получения в виде помощи или приобретения дальнобойного высокоточного оружия", и в июне в этом плане "произошел своеобразный тектонический сдвиг", и Украина начала получать не только разного типа реактивные системы залпового огня, но и высокоточные снаряды для ствольной артиллерии.

"Для оптимального использования этого нового потенциала и планирования операций военному командованию требовалось существенно повысить возможности разведки не только на тактическом, но и на оперативном уровне. В настоящее время мы получаем информацию со спутников от партнеров. Но эти данные в основном с оптических спутников, которые имеют свои технологические ограничения по работе ночью, когда облачно, поле боя затянуто дымом, идет снег или есть другие препятствия. Кроме этого, эти сведения поступают с определенной задержкой и не по всем направлениям, которые в тот или иной момент важны для наших военных. Теперь ситуация будет принципиально иной", – объяснил Резников.

Министр подчеркнул, что "скоро каждый HIMARS, М270 или MARS II, а также каждая пушка или САУ с высокоточными снарядами смогут более эффективно уничтожать врага".

"Все знают, как мастерски работают наши воины под руководством военного командования. Представьте, что они начнут делать с российскими оккупантами, когда получат дополнительные возможности. Это действительно хорошие новости, к которым приложились простые граждане, украинский бизнес, волонтеры, оборонное ведомство, военная разведка и специалисты Генштаба. Именно благодаря этому единству Украина обязательно победит", – заявил он.

Министр подтвердил, что речь идет о "созвездии спутников", с которых данные будут получать украинцы.

Резников также разместил фото Крымского моста, удар по которому анонсировали украинские власти.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid02iLbejn4sxhG8HCAMrdsW4B5ZyaW8GC8B1gRJTphqVDapQaZtkyE6436jq5C88zUel

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Проект "Народный Bayraktar" стартовал 22 июняФонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar для нужд Воздушных сил Вооруженных сил Украины. 

За первые сутки украинцы собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.

27 июня компания Baykar заявила, что тронута солидарностью и решимостью украинцев, собравших деньги на беспилотники, и бесплатно передаст Украине три Bayraktar ТВ2.

18 августа Притула сообщил о покупке доступа к спутнику на год.

Резников отметил, что спутник "будет получать информацию для нужд обороны Украины столько, сколько физически будет существовать и выполнять свои функции".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: оружие, армия, война, Вооруженные силы Украины, оборона, Алексей Резников, спутник, РСЗО, артиллерия, вторжение, волонтеры, технологии, Минобороны, ВСУ, украинцы, война России против Украины, покупки, российские оккупанты, HIMARS
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