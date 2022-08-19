"Каждый HIMARS сможет эффективнее уничтожать врага". Резников похвалил "народный спутник" украинцев

"Силы обороны Украины получили качественно новые возможности благодаря "народному спутнику". [...] Вооруженные силы Украины и другие составляющие сил обороны будут располагать данными по группировке спутников компании ICEYE, которые собирают информацию по технологии Synthetic Aperture Radar (SAR). Это поможет намного эффективнее наносить поражение врагу и быстрее изгнать его с нашей земли, сохранив при этом жизнь наших людей", – написал он.

По словам министра, "Минобороны исходит из того, что мы не победим врага за счет количества, только за счет качества".

"Специалисты Минобороны вместе с Генеральным штабом ВСУ и ГУР (Главным управлением разведки. – "ГОРДОН") МО подробно проанализировали ситуацию и определили лучший вариант, который позволит нашей армии подняться на несколько ступеней вверх", – отметил Резников.

Он рассказал, что с апреля на переговорах с партнерами украинцы "особо подчеркивали необходимость получения в виде помощи или приобретения дальнобойного высокоточного оружия", и в июне в этом плане "произошел своеобразный тектонический сдвиг", и Украина начала получать не только разного типа реактивные системы залпового огня, но и высокоточные снаряды для ствольной артиллерии.

"Для оптимального использования этого нового потенциала и планирования операций военному командованию требовалось существенно повысить возможности разведки не только на тактическом, но и на оперативном уровне. В настоящее время мы получаем информацию со спутников от партнеров. Но эти данные в основном с оптических спутников, которые имеют свои технологические ограничения по работе ночью, когда облачно, поле боя затянуто дымом, идет снег или есть другие препятствия. Кроме этого, эти сведения поступают с определенной задержкой и не по всем направлениям, которые в тот или иной момент важны для наших военных. Теперь ситуация будет принципиально иной", – объяснил Резников.

Министр подчеркнул, что "скоро каждый HIMARS, М270 или MARS II, а также каждая пушка или САУ с высокоточными снарядами смогут более эффективно уничтожать врага".

"Все знают, как мастерски работают наши воины под руководством военного командования. Представьте, что они начнут делать с российскими оккупантами, когда получат дополнительные возможности. Это действительно хорошие новости, к которым приложились простые граждане, украинский бизнес, волонтеры, оборонное ведомство, военная разведка и специалисты Генштаба. Именно благодаря этому единству Украина обязательно победит", – заявил он.

Министр подтвердил, что речь идет о "созвездии спутников", с которых данные будут получать украинцы.

Резников также разместил фото Крымского моста, удар по которому анонсировали украинские власти.

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