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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Может рассмотреть номер автомобиля, который едет по Крымскому мосту". Спутник Притулы останется в Украине до конца пребывания на орбите

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Вложение более 600 млн грн, собранных украинцами, выполнило важный заказ армии эксперт
Вложение более 600 млн грн, собранных украинцами, выполнило важный заказ армии – эксперт
Фото: iceye.com

Спутник ICEYE, годовое право пользования которым фонд Сергея Притулы приобрел за средства проекта "Народный Bayraktar", останется в собственности Украины даже по истечении оплаченного срока. Об этом сообщили в компании EOS Data Analytics, основатель которой Максим Поляков организовывал сделку, пишет LIGA.net.

Спутник ICEYE работает над территорией Украины исключительно для достижения целей и выполнения задач Вооруженных сил Украины, проинформировали в компании. В то время, когда он будет не над территорией страны, военные смогут получать данные благодаря доступу к остальной инфраструктуре сети ICEYE.

Военный обозреватель Михаил Жирохов уточнил "Общественному", что речь идет о целой системе спутников, которая позволит ВСУ быстро реагировать на события.

"Такого качества не дает ни один другой коммерческий спутник", – сказал он.

Эксперт отметил, что вложение более 600 млн грн, собранных украинцами в фонд Притулы, было не "самодеятельностью", а выполнением важного заказа армии.

"Притула работает не самостоятельно, не он выбирал компанию и не он вкладывал деньги доверившихся ему людей. Это, конечно, было пожелание военного командования для того, чтобы получать качественные, очень актуальные и очень быстрые снимки, ведь этот спутник может помочь рассмотреть номер автомобиля, который едет по Крымскому мосту", – добавил Жирохов.

Контекст:

Проект "Народный Bayraktar" стартовал 22 июняФонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar для нужд Воздушных сил Вооруженных сил Украины. 

За первые сутки украинцы собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.

27 июня компания Baykar заявила, что тронута солидарностью и решимостью украинцев, собравших деньги на беспилотники, и бесплатно передаст Украине три Bayraktar ТВ2.

18 августа Притула сообщил о покупке доступа к спутнику на год.

Теги: спутник, ВСУ, война России против Украины, Сергей Притула
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