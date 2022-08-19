"Может рассмотреть номер автомобиля, который едет по Крымскому мосту". Спутник Притулы останется в Украине до конца пребывания на орбите

Спутник ICEYE работает над территорией Украины исключительно для достижения целей и выполнения задач Вооруженных сил Украины, проинформировали в компании. В то время, когда он будет не над территорией страны, военные смогут получать данные благодаря доступу к остальной инфраструктуре сети ICEYE.

Военный обозреватель Михаил Жирохов уточнил "Общественному", что речь идет о целой системе спутников, которая позволит ВСУ быстро реагировать на события.

"Такого качества не дает ни один другой коммерческий спутник", – сказал он.

Эксперт отметил, что вложение более 600 млн грн, собранных украинцами в фонд Притулы, было не "самодеятельностью", а выполнением важного заказа армии.

"Притула работает не самостоятельно, не он выбирал компанию и не он вкладывал деньги доверившихся ему людей. Это, конечно, было пожелание военного командования для того, чтобы получать качественные, очень актуальные и очень быстрые снимки, ведь этот спутник может помочь рассмотреть номер автомобиля, который едет по Крымскому мосту", – добавил Жирохов.