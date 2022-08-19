Съемка при любой погоде и в любое время суток. Военные рассказали о пользе спутника, который "прикупил Притула"

"Конечно, у нас такие данные были, в том числе и свои. Но такая помощь нужна, потому что она усиливает наши возможности. Это, безусловно, плюс", – сказал он.

Управление стратегических коммуникаций (стратком) Вооруженных сил Украины опубликовало разъяснение для читателей, которые "не полностью в курсе, что же такое прикупил Притула".

"ICEYE – это не просто компания, у которой во владении есть группа спутников, делающих съемку высокого качества. Спутники ICEYE производят съемку с помощью синтезированной радиолокационной апертуры (SAR), которая позволяет в любое время суток и при любых погодных условиях сканировать объекты. Системы SAR благодаря автоматическому распознаванию объектов с применением распределенного радиолокационного изображения и цифровой обработки сигналов способны видеть сквозь помехи", – говорится в сообщении.

Для этой системы не является преградой не только плотная облачность, но даже стены, заявили в страткоме.

ICEYE – мировой лидер в области постоянного мониторинга с помощью радиолокационной спутниковой съемки, сообщается на сайте компании. Фонд Притулы и ICEYE подписали контракт, согласно которому компания на год предоставляет Украине все возможности одного из спутников SAR.

"Кроме того, ICEYE предоставит доступ к своей группировке спутников SAR, что позволит украинским Вооруженным силам получать радиолокационные спутниковые изображения критически важных мест с высокой частотой повторных посещений", – говорится в сообщении. Релиз о контракте в ICEYE проиллюстрировали снимком Крымского моста, который сделал один из спутников компании.