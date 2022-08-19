Съемка при любой погоде и в любое время суток. Военные рассказали о пользе спутника, который "прикупил Притула"

"Конечно, у нас такие данные были, в том числе и свои. Но такая помощь нужна, потому что она усиливает наши возможности. Это, безусловно, плюс", – сказал он.
Управление стратегических коммуникаций (стратком) Вооруженных сил Украины опубликовало разъяснение для читателей, которые "не полностью в курсе, что же такое прикупил Притула".
"ICEYE – это не просто компания, у которой во владении есть группа спутников, делающих съемку высокого качества. Спутники ICEYE производят съемку с помощью синтезированной радиолокационной апертуры (SAR), которая позволяет в любое время суток и при любых погодных условиях сканировать объекты. Системы SAR благодаря автоматическому распознаванию объектов с применением распределенного радиолокационного изображения и цифровой обработки сигналов способны видеть сквозь помехи", – говорится в сообщении.
Для этой системы не является преградой не только плотная облачность, но даже стены, заявили в страткоме.
ICEYE – мировой лидер в области постоянного мониторинга с помощью радиолокационной спутниковой съемки, сообщается на сайте компании. Фонд Притулы и ICEYE подписали контракт, согласно которому компания на год предоставляет Украине все возможности одного из спутников SAR.
"Кроме того, ICEYE предоставит доступ к своей группировке спутников SAR, что позволит украинским Вооруженным силам получать радиолокационные спутниковые изображения критически важных мест с высокой частотой повторных посещений", – говорится в сообщении. Релиз о контракте в ICEYE проиллюстрировали снимком Крымского моста, который сделал один из спутников компании.
Проект "Народный Bayraktar" стартовал 22 июня. Фонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar для нужд Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
За первые сутки украинцы собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.
27 июня компания Baykar заявила, что тронута солидарностью и решимостью украинцев, собравших деньги на беспилотники, и бесплатно передаст Украине три Bayraktar ТВ2.
18 августа Притула сообщил о покупке доступа к спутнику на год.