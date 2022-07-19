США планируют создать систему спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет

США запустят в космос 28 спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет Фото: pixabay.com

Технологии будут разрабатывать две отдельные группы, одну из них возглавила компания L3Harris Technologies, Inc, вторую – Northrop Grumman Strategic Space Systems.

"Они создадут два летательных аппарата и по 14 спутников, что в сумме даст 28 спутников в четырех плоскостях для сбора инфракрасных данных и обеспечения сетевой связи", – говорится в сообщении.

Системы будут обеспечивать "глобальную и постоянную индикацию для отслеживания и предупреждения о перспективных ракетных угрозах, включая гиперзвуковые".

Как отметил директор агентства космического развития США Дерек Турнир, реализация проекта станет "важным шагом на пути к созданию национальной оборонной космической архитектуры".

Для осуществления проекта Пентагон выделил $1,3 млрд. Процесс запуска спутников начнется в апреле 2025 года.