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США планируют создать систему спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет

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США запустят в космос 28 спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет
США запустят в космос 28 спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет
Фото: pixabay.com

Министерство обороны США объявило о начале разработок системы для отслеживания гиперзвуковых ракет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 18 июля.

Технологии будут разрабатывать две отдельные группы, одну из них возглавила компания L3Harris Technologies, Inc, вторую – Northrop Grumman Strategic Space Systems. 

"Они создадут два летательных аппарата и по 14 спутников, что в сумме даст 28 спутников в четырех плоскостях для сбора инфракрасных данных и обеспечения сетевой связи", – говорится в сообщении. 

Системы будут обеспечивать "глобальную и постоянную индикацию для отслеживания и предупреждения о перспективных ракетных угрозах, включая гиперзвуковые". 

Как отметил директор агентства космического развития США Дерек Турнир, реализация проекта станет "важным шагом на пути к созданию национальной оборонной космической архитектуры".

Для осуществления проекта Пентагон выделил $1,3 млрд. Процесс запуска спутников начнется в апреле 2025 года.

Контекст:

Разработкой гиперзвуковых ракет занимаются США, Россия, Китай, КНДР, Франция и Япония. Кроме того, Австралия подписала соглашения о совместных проектах в этой области с США.

Теги: США, космос, Пентагон, спутник, технологии, ракеты, гиперзвуковое оружие
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