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В США провели успешные испытания сверхзвуковых ракет – СМИ

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Запуск осуществлен с бомбардировщика B-52H
Запуск осуществлен с бомбардировщика B-52H
Фото: ЕРА

Военно-воздушные силы США у побережья штата Калифорния успешно испытали две гиперзвуковые ракеты Lockheed, об этом 13 июля сообщает Reuters.

Запуск ракет-носителей быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW) был осуществлен со стратегического бомбардировщика B-52H, пишет агентство. 

На предварительных испытаниях ракеты не смогли отделиться от самолета. В компании Lockheed Martin прокомментировали, что новый запуск показал способность ракеты набирать и удерживать гиперзвуковую скорость и подтвердил безопасное отделение ракеты от самолета во время пуска, цитирует Reuters представителей производителя ракет.

ВВС США готовы начать полномасштабные испытания такого оружия уже до конца года, говорится в сообщении.

Одновременно с этим Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны (DARPA) также сообщило об испытании своего гиперзвукового оружия наземного базирования Operational Fires. Испытания проводились на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, уточняет агентство.

Гиперзвуковые ракеты перемещаются в верхних слоях атмосферы со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука, или около 6,2 км в час.

Контекст:

Гиперзвуковые ракеты могут двигаться по гораздо более низкой траектории, чем баллистические, маневрировать и уклоняться от систем противоракетной обороны.

1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию президент России Путин сообщил, что РФ разработала новое гиперзвуковое оружие "Кинжал", а также начала серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводит испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят "широким спектром ядерных боеприпасов".

18 марта 2022 года, после начала полномасштабного вторжения в Украину, РФ заявила, что применила гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса "Кинжал" во время атаки на подземный военный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области. Позже высокопоставленные военные США подтвердили CNN эту информацию.

Всего за время войны против Украины Россия использовала гиперзвуковое оружие от 10 до 12 раз. Об 10 мая рассказал высокопоставленный чиновник Пентагона, расшифровка брифинга опубликована на сайте минобороны США.

Теги: США, ВВС США, гиперзвуковое оружие
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