В США провели успешные испытания сверхзвуковых ракет – СМИ

Запуск ракет-носителей быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW) был осуществлен со стратегического бомбардировщика B-52H, пишет агентство.

На предварительных испытаниях ракеты не смогли отделиться от самолета. В компании Lockheed Martin прокомментировали, что новый запуск показал способность ракеты набирать и удерживать гиперзвуковую скорость и подтвердил безопасное отделение ракеты от самолета во время пуска, цитирует Reuters представителей производителя ракет.

ВВС США готовы начать полномасштабные испытания такого оружия уже до конца года, говорится в сообщении.

Одновременно с этим Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны (DARPA) также сообщило об испытании своего гиперзвукового оружия наземного базирования Operational Fires. Испытания проводились на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, уточняет агентство.

Гиперзвуковые ракеты перемещаются в верхних слоях атмосферы со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука, или около 6,2 км в час.