"Для нанесения точечных ударов по хорошо защищенным целям". США успешно запустили сверхзвуковую ракету

ARRW предназначены для усиления стратегической авиации США и малодоступны для противоракетной обороны Фото: EPA

Запуск состоялся в прошлую субботу, 14 мая, у берегов Южной Калифорнии. Ракету выпустил бомбардировщик B-52H Stratofortress. Как сообщается в заявлении, после отделения от самолета ракета достигла скорости, которая в пять раз превышает скорость звука.

ARRW предназначены для усиления стратегической авиации США и должны расширить ее боевые возможности. Отмечается, что это первое гиперзвуковое оружие воздушного базирования такого класса.

Оно малодоступно для систем противовоздушной безопасности и имеет "большие возможности для нанесения точечных ударов по хорошо защищенным наземным целям".

Исполнительный директор программы ВВС по вооружению Хит Коллинз сообщил, что разработчики преодолели ошибки предыдущих испытаний.

"Настойчивость, опыт и приверженность команды сыграли ключевую роль в преодолении трудностей и привели нас успеху. Мы готовы продолжать развивать гиперзвук", – отметил он.