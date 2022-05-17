"Для нанесения точечных ударов по хорошо защищенным целям". США успешно запустили сверхзвуковую ракету

Запуск состоялся в прошлую субботу, 14 мая, у берегов Южной Калифорнии. Ракету выпустил бомбардировщик B-52H Stratofortress. Как сообщается в заявлении, после отделения от самолета ракета достигла скорости, которая в пять раз превышает скорость звука.
ARRW предназначены для усиления стратегической авиации США и должны расширить ее боевые возможности. Отмечается, что это первое гиперзвуковое оружие воздушного базирования такого класса.
Оно малодоступно для систем противовоздушной безопасности и имеет "большие возможности для нанесения точечных ударов по хорошо защищенным наземным целям".
Исполнительный директор программы ВВС по вооружению Хит Коллинз сообщил, что разработчики преодолели ошибки предыдущих испытаний.
"Настойчивость, опыт и приверженность команды сыграли ключевую роль в преодолении трудностей и привели нас успеху. Мы готовы продолжать развивать гиперзвук", – отметил он.
Гиперзвуковые ракеты перемещаются со скоростью 5 Махов (6 тыс. км/час) или выше, поэтому их трудно обнаружить системам противоракетной обороны. Они могут двигаться по гораздо более низкой траектории, чем баллистические, маневрировать и уклоняться от систем противоракетной обороны.
1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию президент России Путин сообщил, что РФ разработала новое гиперзвуковое оружие "Кинжал", а также начала серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводит испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят "широким спектром ядерных боеприпасов". Путин также заявил, что ни санкции, ни ограничения не смогли "сдержать" Россию.
18 марта 2022 года, после начала полномасштабного вторжения в Украину, РФ заявила, что применила гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса "Кинжал" во время атаки на подземный военный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области. Позже высокопоставленные военные США подтвердили CNN эту информацию.
Всего за время войны против Украины Россия использовала гиперзвуковое оружие от 10 до 12 раз. Об 10 мая рассказал высокопоставленный чиновник Пентагона, расшифровка брифинга опубликована на сайте минобороны США.