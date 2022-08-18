Деньги с "Народного Bayraktar" пошли на спутник для ВСУ

"Мы купили спутник. Он дает нам доступ к базе данных спутниковых снимков созвездия спутников компании Iceye. И этот доступ мы выкупили более чем на год вперед", – отметил он.
Благодаря этой покупке украинская армия будет максимально быстро получать спутниковые снимки высокого качества, которые помогут с оперативным планированием операций, подчеркнул волонтер.
"Бавовни" будет много", – добавил Притула.
Проект "Народный Bayraktar" стартовал 22 июня. Фонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar для нужд Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
За первые сутки украинцы собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.
27 июня компания Baykar заявила, что тронута солидарностью и решимостью украинцев, собравших деньги на беспилотники, и бесплатно передаст Украине три Bayraktar ТВ2.