Деньги с "Народного Bayraktar" пошли на спутник для ВСУ

"Мы купили спутник. Он дает нам доступ к базе данных спутниковых снимков созвездия спутников компании Iceye. И этот доступ мы выкупили более чем на год вперед", – отметил он.

Благодаря этой покупке украинская армия будет максимально быстро получать спутниковые снимки высокого качества, которые помогут с оперативным планированием операций, подчеркнул волонтер.

"Бавовни" будет много", – добавил Притула.

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