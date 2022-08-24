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Пионтковский: Эрдоган имеет Путина любыми способами – Камасутру с ним устраивает уже несколько лет

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Путин вынужден делать геополитические подарки Эрдогану, утверждает Пионтковский
Путин вынужден делать геополитические подарки Эрдогану, утверждает Пионтковский
Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует ситуацию, в которой оказалась Россия, в своих интересах, а президент РФ Владимир Путин вынужден идти на геополитические уступки. Такое мнение высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

"Посмотрите, в каком отчаянном положении он находится. Сейчас на роль не справившихся миротворцев [экс-премьер-министра Италии Марио] Драги, [президента Франции Эммануэля] Макрона и [канцлера Германии Олафа] Шольца [Путин] нанял Эрдогана", – утверждает Пионтковский.

Публицист обращает внимание, что Эрдоган начал дисциплинированно повторять риторику Макрона: "Не надо унижать Путина, Запад неправильно разговаривал с русскими..."

"Он уже за это получил громадную цену: свободу рук в Карабахе и Сирии. Представляете, какие подарки он сделал Эрдогану? В общем-то, за пустые обещания. Ну, поговорил Эрдоган с [президентом Украины Владимиром] Зеленским во Львове, ну, наверное, вечером позвонил Путину и сказал: "Я пытался, но ничего не выходит. Зеленский не согласен". Но азербайджанские войска уже вошли в Лачинский коридор, а Турция уже вошла на север Сирии", – поясняет Пионтковский.

Публицист обращает внимание и на слабость российских вооруженных сил, ставшую очевидной в ходе войны в Украине.

"Эрдоган его имеет любыми [способами]… Камасутру с ним устраивает уже несколько лет. Начиная со второй Карабахской войны, собственно. Путин не явился на войну с Эрдоганом. И теперь-то мы понимаем, почему. Теперь, когда мы шесть месяцев видели, что из себя представляет конвенциональная русская армия, представляете, что турецкая армия с ней бы сделала в том регионе – в своем предбрюшье? Даже страшно подумать", – считает он.

Пионтковский: Путину очень прямо, на доступном языке объяснили, что в случае использования тактического ядерного оружия его просто убьют. Читайте полную версию интервью.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку. Так, Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и Зеленского в мирных переговорах еще в ноябре 2021 года, на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной.

После начала полномасштабного вторжения РФ Турция заявляла о готовности стать одной из стран – гарантов безопасности Украины после войны, но так, чтобы самой не вступать в боевые действия.

В свою очередь турецкие компании активно продают Украине оружие и беспилотники. Турецкая компания Baykar, производящая беспилотники Bayraktar, бесплатно передала Украине аппараты, на которые украинцы собирали деньги. Также в компании заявили, что никогда не будут поставлять свои беспилотники России.

Турция, входящая в блок НАТО, на фоне вторжения РФ в Украину заявляла о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. При этом Турция не присоединилась к западным санкциям против России. Более того, страна наращивает экономическое сотрудничество с Россией. С начала военного вторжения в Украину Турция удвоила импорт российской нефти.

Эрдоган и Путин лично встречались 19 июля в Тегеране (Иран) и 5 августа в Сочи (РФ). По данным народного депутата Алексея Гончаренко, Эрдоган по результатам этих встреч в ходе визита в Украину 18 августа и встречи с Зеленским передал украинским властям предложение Путина о проведении переговоров.

23 августа Эрдоган вновь заверил, что Турция продолжит прилагать усилия для организации встречи Путина и Зеленского.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Львов, Владимир Путин, Сирийский конфликт, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Сирия, Азербайджан, переговоры, миротворцы, Сочи, Андрей Пионтковский, политика, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, интервью, встреча, Марио Драги, Олаф Шольц
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