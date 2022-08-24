Пионтковский: Эрдоган имеет Путина любыми способами – Камасутру с ним устраивает уже несколько лет

"Посмотрите, в каком отчаянном положении он находится. Сейчас на роль не справившихся миротворцев [экс-премьер-министра Италии Марио] Драги, [президента Франции Эммануэля] Макрона и [канцлера Германии Олафа] Шольца [Путин] нанял Эрдогана", – утверждает Пионтковский.

Публицист обращает внимание, что Эрдоган начал дисциплинированно повторять риторику Макрона: "Не надо унижать Путина, Запад неправильно разговаривал с русскими..."

"Он уже за это получил громадную цену: свободу рук в Карабахе и Сирии. Представляете, какие подарки он сделал Эрдогану? В общем-то, за пустые обещания. Ну, поговорил Эрдоган с [президентом Украины Владимиром] Зеленским во Львове, ну, наверное, вечером позвонил Путину и сказал: "Я пытался, но ничего не выходит. Зеленский не согласен". Но азербайджанские войска уже вошли в Лачинский коридор, а Турция уже вошла на север Сирии", – поясняет Пионтковский.

Публицист обращает внимание и на слабость российских вооруженных сил, ставшую очевидной в ходе войны в Украине.

"Эрдоган его имеет любыми [способами]… Камасутру с ним устраивает уже несколько лет. Начиная со второй Карабахской войны, собственно. Путин не явился на войну с Эрдоганом. И теперь-то мы понимаем, почему. Теперь, когда мы шесть месяцев видели, что из себя представляет конвенциональная русская армия, представляете, что турецкая армия с ней бы сделала в том регионе – в своем предбрюшье? Даже страшно подумать", – считает он.

Пионтковский: Путину очень прямо, на доступном языке объяснили, что в случае использования тактического ядерного оружия его просто убьют. Читайте полную версию интервью.

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