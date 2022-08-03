Азербайджан заявил об операции "Возмездие" в Нагорном Карабахе, есть погибшие и раненые. Видео

По данным минобороны Азербайджана, представители "незаконных вооруженных формирований" попытались захватить высоту Гырхгыз и "установить там новые боевые позиции".

"В результате проведенной подразделениями азербайджанской армии ответной операции "Возмездие" были взяты под контроль высоты Гырхгыз, а также Сарыбаба и другие господствующие высоты вдоль Карабахского хребта Малого Кавказа", – сообщило оборонное ведомство.

Минобороны Азербайджана также сообщило о потерях противника.

"В рамках операции было уничтожено несколько боевых позиций, а также нанесен авиаудар по воинской части в поселке Юхары Оратаг бывшего Агдаринского района. В результате у "незаконных армянских формирований" есть потери убитыми и ранеными", – сказано в сообщении.

По сообщению "Радио Азатутюн", в "Армии обороны Народного Карабаха" подтвердили потери – двое погибших и 14 раненых в результате применения Азербайджаном ударных беспилотников.

Как пишет информационный ресурс "Кавказский узел", в Нагорном Карабахе в связи с обострением ситуации объявлена частичная мобилизация.

В МИД Армении заявили, что 3 августа азербайджанские военные нарушили заявление о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и "пошли на агрессию в зоне ответственности российских миротворцев", в результате чего есть погибшие и раненые. Ведомство обвинило Азербайджан в политике запугивания населения Нагорного Карабаха, "этнической чистке и ползучей оккупации" региона.

В своем утреннем сообщении 3 августа минобороны Азербайджана заявляло об интенсивном обстреле своих позиций в направлении Лачинского района и гибели одного военнослужащего. После инцидента МИД Азербайджана обвинил Ереван в нарушении положений трехстороннего соглашения.

25 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил "историческую возможность достижения мира" в Нагорном Карабахе в отдельных телефонных разговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном и предложил содействие США в разрешении конфликта.

ВИДЕО