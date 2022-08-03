Азербайджан заявил об операции "Возмездие" в Нагорном Карабахе, есть погибшие и раненые. Видео

По данным минобороны Азербайджана, представители "незаконных вооруженных формирований" попытались захватить высоту Гырхгыз и "установить там новые боевые позиции".
"В результате проведенной подразделениями азербайджанской армии ответной операции "Возмездие" были взяты под контроль высоты Гырхгыз, а также Сарыбаба и другие господствующие высоты вдоль Карабахского хребта Малого Кавказа", – сообщило оборонное ведомство.
Минобороны Азербайджана также сообщило о потерях противника.
"В рамках операции было уничтожено несколько боевых позиций, а также нанесен авиаудар по воинской части в поселке Юхары Оратаг бывшего Агдаринского района. В результате у "незаконных армянских формирований" есть потери убитыми и ранеными", – сказано в сообщении.
По сообщению "Радио Азатутюн", в "Армии обороны Народного Карабаха" подтвердили потери – двое погибших и 14 раненых в результате применения Азербайджаном ударных беспилотников.
Как пишет информационный ресурс "Кавказский узел", в Нагорном Карабахе в связи с обострением ситуации объявлена частичная мобилизация.
В МИД Армении заявили, что 3 августа азербайджанские военные нарушили заявление о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и "пошли на агрессию в зоне ответственности российских миротворцев", в результате чего есть погибшие и раненые. Ведомство обвинило Азербайджан в политике запугивания населения Нагорного Карабаха, "этнической чистке и ползучей оккупации" региона.
В своем утреннем сообщении 3 августа минобороны Азербайджана заявляло об интенсивном обстреле своих позиций в направлении Лачинского района и гибели одного военнослужащего. После инцидента МИД Азербайджана обвинил Ереван в нарушении положений трехстороннего соглашения.
25 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил "историческую возможность достижения мира" в Нагорном Карабахе в отдельных телефонных разговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном и предложил содействие США в разрешении конфликта.
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию.
В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе, известное как трехстороннее соглашение. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский.
Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев утверждал, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.
В ходе конфликта погибло несколько тысяч человек с каждой стороны.
После подписанного мирного соглашения между сторонами периодически возникают конфликты и перестрелки. В частности, в январе 2022 года министерство обороны Армении заявило о гибели трех своих военнослужащих на границе с Азербайджаном.
24 марта Армения заявила, что вооруженные силы Азербайджана двинулись вперед в районе Нагорного Карабаха. В Армении призвали "российские миротворческие войска, в зоне ответственности которых происходит провокация", принять меры. В минобороны Азербайджана это отрицали, заявив, что "ведется уточнение позиций и мест дислокации".
Россия обвинила Азербайджан в нарушении договоренностей по Нагорному Карабаху и призвала отвести войска. В Азербайджане ответили, что заявление РФ "противоречит характеру двусторонних отношений", потребовали обеспечить вывод с территорий армянских войск и "не использовать выражение "Нагорный Карабах".