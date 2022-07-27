"Историческая возможность для достижения мира в регионе". США предлагают помощь Армении и Азербайджану в разрешении конфликта

Блинкен приветствовал недавнюю встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Тбилиси, призвал стороны к продолжению диалога.

"Госсекретарь повторил предложение Соединенных Штатов об оказании помощи в содействии открытию региональных транспортных и коммуникационных связей", – сказано в сообщении.

Госсекретарь заверил, что США поддержат "продуктивные" переговоры между Баку и Ереваном при посредничестве Европейского Союза. Соединенные Штаты, которые с 1994 года являются сопредседателем Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по мирному урегулированию Карабахского конфликта, готовы "помочь Армении и Азербайджану найти долгосрочный всеобъемлющий мир", отмечается в сообщении.

Контекст:

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

В ходе конфликта погибло несколько тысяч человек с каждой стороны.

После подписанного мирного соглашения между сторонами периодически возникают конфликты и перестрелки. В частности, в январе 2022 года министерство обороны Армении заявило о гибели трех своих военнослужащих на границе с Азербайджаном.

24 марта Армения заявила, что вооруженные силы Азербайджана двинулись вперед в районе Нагорного Карабаха. В Армении призвали "российские миротворческие войска, в зоне ответственности которых происходит провокация", принять меры. В минобороны Азербайджана это отрицали, заявив, что "ведется уточнение позиций и мест дислокации".

Россия обвинила Азербайджан в нарушении договоренностей по Нагорному Карабаху и призвала отвести войска. В Азербайджане ответили, что заявление РФ "противоречит характеру двусторонних отношений", потребовали обеспечить вывод с территорий армянских войск и "не использовать выражение "Нагорный Карабах".