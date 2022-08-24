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Пионтковский: Война между республиканцами и демократами в США не касается только одного вопроса – поддержки Украины

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Пионтковский: Поддержка [Штатами] Украины двухпартийная
Пионтковский: Поддержка [Штатами] Украины – двухпартийная
Фото: svoboda.org

Выборы в Конгресс США ничем не угрожают Украине, так как в Штатах поддержка Украины двухпартийная. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

"Поддержка Украины – двухпартийная. Есть маргиналы и слева, и справа, которые отрабатывают путинские нарративы. Но они в меньшинстве и в Республиканской, и в Демократической партиях", – отметил он.

Пионтковский отметил, что хоть критика в адрес президента США Джо Байдена от его политических оппонентов не касается вопроса помощи Украине.

"То есть, слава богу, реальная гражданская война в Америке между республиканцами и демократами не касается одного, может быть, вопроса: поддержки Украины", – подытожил он.

Пионтковский: Путину очень прямо, на доступном языке объяснили, что в случае использования тактического ядерного оружия его просто убьют. Читайте полную версию интервью.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Штаты активно поддерживают Украину, регулярно поставляя вооружение и финансовую помощь.

В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Кроме того, в Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

В общей сложности с момента прихода к власти администрации Байдена США выделили Украине около $10 млрд помощи в области безопасности. С учетом пакета ко Дню Независимости Украины объем военной помощи достигнет $13 млрд.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: США, Украина, Джо Байден, война, Конгресс США, Андрей Пионтковский, Республиканская партия, война России против Украины, Демократическая партия
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