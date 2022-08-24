Пионтковский: Война между республиканцами и демократами в США не касается только одного вопроса – поддержки Украины

"Поддержка Украины – двухпартийная. Есть маргиналы и слева, и справа, которые отрабатывают путинские нарративы. Но они в меньшинстве и в Республиканской, и в Демократической партиях", – отметил он.

Пионтковский отметил, что хоть критика в адрес президента США Джо Байдена от его политических оппонентов не касается вопроса помощи Украине.

"То есть, слава богу, реальная гражданская война в Америке между республиканцами и демократами не касается одного, может быть, вопроса: поддержки Украины", – подытожил он.

Пионтковский: Путину очень прямо, на доступном языке объяснили, что в случае использования тактического ядерного оружия его просто убьют. Читайте полную версию интервью.

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