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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский заявил, что Путин пытается любым способом добиться прекращения огня в Украине, и объяснил, для чего ему это нужно

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Пионтковский: Освобождение Херсона или разрушение Крымского моста будет для Путина событием шоковым
Пионтковский: Освобождение Херсона или разрушение Крымского моста будет для Путина событием шоковым
Фото: svoboda.org

Живущий в США российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что президент РФ Владимир Путин сейчас прилагает все усилия, чтобы с руководством Украины договориться о прекращении огня и таким образом добиться замораживания конфликта. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Мы видим, что вся его дипломатия сейчас направлена на одно: любыми средствами добиться прекращения огня, то есть фиксации захвата и замораживания ситуации", – сказал Пионтковский. 

Именно с этой целью, по его мнению, российское руководство хочет склонить украинское к переговорам. 

"Ему нужен не сам факт переговоров, а прекращение огня. А потом он будет готов переговариваться о чем угодно. Это уже не важно. С чем приехали [в Украину в июне президент Франции Эммануэль] Макрон, [канцлер Германии ОлафШольц и [премьер-министр Италии МариоДраги? Прекращение огня – пункт первый. А пункт второй – Россия и Украина начинают двухсторонние переговоры о статусе спорных территорий. Он готов несколько лет разговаривать о статусе спорных территорий, включая Херсонскую и Запорожскую области", – предположил публицист.

Во время переговоров, по его мнению, Россия будет накапливать новые силы для еще одной мощной атаки на Украину, поэтому "нельзя эту паузу ему давать". 

Сейчас же, продолжил Пионтковский, руководство России уже боится, что Украина пойдет в контрнаступление и сможет освободить захваченные территории. 

"[Путин хочет прекращения огня, чтобы] предотвратить наступление украинской армии и остановить поставки современного оружия. Я нахожусь в Вашингтоне и представляю, что будет на следующий день после соглашения. Вся путинская клоака, представленная определенными фигурами в том числе внутри администрации [президента США Джо] Байдена, просто зайдется в криках: "Дайте миру шанс! Наконец-то прекратилась война. Немедленно прекратить поставки оружия в Украину!" – спрогнозировал публицист. 

Пионтковский подчеркнул: на данном этапе Путин уже сражается не за так называемые денацификацию и демилитаризацию Украины, о чем он объявил в день вторжения, а за свою политическую жизнь.

"А политическая жизнь для него – это и физическая жизнь. Так случается с диктаторами. Потому что наступление, освобождение Херсона, или, например, разрушение Крымского моста, или и то, и другое одновременно, будет событием шоковым и для так называемого русского народа, и – что еще важнее – для Путина, и для его бункера. Тут уже вступает формула уголовных сообществ: опущенный пахан – уже не пахан", – сказал Пионтковский. 

Пионтковский: Путину очень прямо, на доступном языке объяснили, что в случае использования тактического ядерного оружия его просто убьют. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда. Кроме того, делегации несколько раз встречались в видеоформате. Затем переговоры прекратились. В Офисе президента объяснили, что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Зеленский в конце июня сказал, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". 24 августа он заявил, что если раньше концом войны украинцы считали мир, то сейчас хотят только победы

Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Дмитрий Гордон, Украина, Херсон, война, переговоры, Андрей Пионтковский, прекращение огня, война России против Украины, Крымский мост, Эммануэль Макрон, Марио Драги, Олаф Шольц, деоккупация
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