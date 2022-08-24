Пионтковский заявил, что Путин пытается любым способом добиться прекращения огня в Украине, и объяснил, для чего ему это нужно

"Мы видим, что вся его дипломатия сейчас направлена на одно: любыми средствами добиться прекращения огня, то есть фиксации захвата и замораживания ситуации", – сказал Пионтковский.

Именно с этой целью, по его мнению, российское руководство хочет склонить украинское к переговорам.

"Ему нужен не сам факт переговоров, а прекращение огня. А потом он будет готов переговариваться о чем угодно. Это уже не важно. С чем приехали [в Украину в июне президент Франции Эммануэль] Макрон, [канцлер Германии Олаф] Шольц и [премьер-министр Италии Марио] Драги? Прекращение огня – пункт первый. А пункт второй – Россия и Украина начинают двухсторонние переговоры о статусе спорных территорий. Он готов несколько лет разговаривать о статусе спорных территорий, включая Херсонскую и Запорожскую области", – предположил публицист.

Во время переговоров, по его мнению, Россия будет накапливать новые силы для еще одной мощной атаки на Украину, поэтому "нельзя эту паузу ему давать".

Сейчас же, продолжил Пионтковский, руководство России уже боится, что Украина пойдет в контрнаступление и сможет освободить захваченные территории.

"[Путин хочет прекращения огня, чтобы] предотвратить наступление украинской армии и остановить поставки современного оружия. Я нахожусь в Вашингтоне и представляю, что будет на следующий день после соглашения. Вся путинская клоака, представленная определенными фигурами в том числе внутри администрации [президента США Джо] Байдена, просто зайдется в криках: "Дайте миру шанс! Наконец-то прекратилась война. Немедленно прекратить поставки оружия в Украину!" – спрогнозировал публицист.

Пионтковский подчеркнул: на данном этапе Путин уже сражается не за так называемые денацификацию и демилитаризацию Украины, о чем он объявил в день вторжения, а за свою политическую жизнь.

"А политическая жизнь для него – это и физическая жизнь. Так случается с диктаторами. Потому что наступление, освобождение Херсона, или, например, разрушение Крымского моста, или и то, и другое одновременно, будет событием шоковым и для так называемого русского народа, и – что еще важнее – для Путина, и для его бункера. Тут уже вступает формула уголовных сообществ: опущенный пахан – уже не пахан", – сказал Пионтковский.

Пионтковский: Путину очень прямо, на доступном языке объяснили, что в случае использования тактического ядерного оружия его просто убьют. Читайте полную версию интервью

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