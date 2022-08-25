"Я бы не спешил высмеивать этот шаг". Советник Резникова прокомментировал приказ Путина об увеличении российской армии

По его словам, поводы могут быть следующие:
"Я бы не спешил высмеивать этот шаг. Ввиду ожидаемого ухудшения социально-экономической ситуации в РФ оплачиваемая военная служба может стать неплохим вариантом. Также это попытка давить на Запад: мол, давайте договариваться, иначе будет еще хуже", – пояснил аналитик.
Он напомнил, что указ Путина вступает в силу с начала следующего года, а значит, эти меры сработают не раньше весны 2023 года.
"Так что сейчас особо рефлексировать на них смысла нет. Это будет важно после стабилизации фронта и наступления некой паузы перед следующим витком, если все пойдет по этому сценарию", – считает Копытько.
Он подчеркнул, что главная задача Украины сейчас – убедить союзников в необходимости выделения больших объемов оружия, "чтобы к зиме максимальное количество росвойск превратить в лохмотья".
Россия с 24 февраля ведет открытую войну против Украины, публично называя ее "специальной военной операцией".
По состоянию на 25 августа, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, российская армия потеряла в войне против Украины около 45,85 тыс. человек личного состава и тысячи единиц боевой и военной техники включительно с самолетами и кораблями.
Путин 25 августа подписал указ, согласно которому штатная численность военнослужащих в составе ВС России будет увеличена на 137 тыс. – до 1,15 млн (а общая численность ВС РФ – до 2,04 млн).