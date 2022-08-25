"Я бы не спешил высмеивать этот шаг". Советник Резникова прокомментировал приказ Путина об увеличении российской армии

С 2023 года армию оккупантов увеличат на 137 тыс. человек Фото: EPA

По его словам, поводы могут быть следующие:

Скрытая мобилизация, которую в таком формате можно подать не как провал "спецоперации", а как "укрепление военной мощи"; После вступления Финляндии в НАТО у России значительно увеличивается сухопутная граница с Альянсом, что требует мер реагирования; Кремлю необходимо иметь запас войск, чтобы "в случае чего" контролировать Беларусь и как минимум Армению, чтобы сохранить позиции на Южном Кавказе; Создаются формальные основания, чтобы в случае новых манипуляций с ОРДЛО официально интегрировать незаконные вооруженные формирования в состав армии РФ.

"Я бы не спешил высмеивать этот шаг. Ввиду ожидаемого ухудшения социально-экономической ситуации в РФ оплачиваемая военная служба может стать неплохим вариантом. Также это попытка давить на Запад: мол, давайте договариваться, иначе будет еще хуже", – пояснил аналитик.

Он напомнил, что указ Путина вступает в силу с начала следующего года, а значит, эти меры сработают не раньше весны 2023 года.

"Так что сейчас особо рефлексировать на них смысла нет. Это будет важно после стабилизации фронта и наступления некой паузы перед следующим витком, если все пойдет по этому сценарию", – считает Копытько.

Он подчеркнул, что главная задача Украины сейчас – убедить союзников в необходимости выделения больших объемов оружия, "чтобы к зиме максимальное количество росвойск превратить в лохмотья".