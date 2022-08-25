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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Я бы не спешил высмеивать этот шаг". Советник Резникова прокомментировал приказ Путина об увеличении российской армии

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С 2023 года армию оккупантов увеличат на 137 тыс. человек
С 2023 года армию оккупантов увеличат на 137 тыс. человек
Фото: EPA

Для решения президента РФ Владимира Путина об увеличении штатной численности вооруженных сил РФ на 137 тыс. человек есть несколько поводов. Их перечислил в Facebook внештатный советник министра обороны Украины Алексей Копытько.

По его словам, поводы могут быть следующие: 

  1. Скрытая мобилизация, которую в таком формате можно подать не как провал "спецоперации", а как "укрепление военной мощи";
  2. После вступления Финляндии в НАТО у России значительно увеличивается сухопутная граница с Альянсом, что требует мер реагирования;
  3. Кремлю необходимо иметь запас войск, чтобы "в случае чего" контролировать Беларусь и как минимум Армению, чтобы сохранить позиции на Южном Кавказе;
  4. Создаются формальные основания, чтобы в случае новых манипуляций с ОРДЛО официально интегрировать незаконные вооруженные формирования в состав армии РФ.

"Я бы не спешил высмеивать этот шаг. Ввиду ожидаемого ухудшения социально-экономической ситуации в РФ оплачиваемая военная служба может стать неплохим вариантом. Также это попытка давить на Запад: мол, давайте договариваться, иначе будет еще хуже", – пояснил аналитик.

Он напомнил, что указ Путина вступает в силу с начала следующего года, а значит, эти меры сработают не раньше весны 2023 года.

"Так что сейчас особо рефлексировать на них смысла нет. Это будет важно после стабилизации фронта и наступления некой паузы перед следующим витком, если все пойдет по этому сценарию", – считает Копытько.

Он  подчеркнул, что главная задача Украины сейчас – убедить союзников в необходимости выделения больших объемов оружия, "чтобы к зиме максимальное количество росвойск превратить в лохмотья".

https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid02JS4zhgHgTf1F3geAht1FkYtVQtti4hX4WNvAzwkXCZNboUx8cvd8vHPo7EQqL9Ybl

Контекст:

Россия с 24 февраля ведет открытую войну против Украины, публично называя ее "специальной военной операцией".

По состоянию на 25 августа, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, российская армия потеряла в войне против Украины около 45,85 тыс. человек личного состава и тысячи единиц боевой и военной техники включительно с самолетами и кораблями.

Путин 25 августа подписал указ, согласно которому штатная численность военнослужащих в составе ВС России будет увеличена на 137 тыс. – до 1,15 млн (а общая численность ВС РФ – до 2,04 млн).

Теги: Россия, НАТО, армия, военные, граница, мобилизация, армия РФ, ОРДЛО, ЛДНР, российские военные, российские оккупанты, Алексей Копытько
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