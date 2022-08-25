Представитель Конгресса: Россия, вам всем нужен Иисус. Но в ближайшее время хватит и HIMARS

Послушав диалог оккупанта с женой, где они оба повышают голос и используют нецензурную лексику, Кинзингер был в недоумении.
"Все ли русские пары так кричат друг на друга, когда находятся на грани поражения? Это, наверное, уже четвертый перехваченный звонок, который я слышу, где такая враждебность", – написал он.
Кинзингер предположил, что России нужно больше духовности. Но намекнул, что сейчас ее функцию выполняет оружие, которым США помогает украинской армии.
"Россия, вам всем нужен Иисус. Но HIMARS будет достаточно в ближайшее время", – обратился к гражданам РФ конгрессмен.
Do all Russian couples yell at each other like this when in the verge of defeat? This is probably the 4th intercepted call I’ve heard with similar hostility.— Adam Kinzinger * (@AdamKinzinger) August 25, 2022
Russia, y’all need Jesus. But HIMARS will suffice in the near term. https://t.co/hbrmadZBFy
Кинзингер – ветеран ВВС США, служил в специальных операциях ВВС, воздушном командовании и национальной гвардии. На сайте политика указано, что он выполнял боевые миссии в Ираке и Афганистане, а продолжает совмещать службу в звании полковника с обязанностями в Конгрессе.
Занимает активную проукраинскую позицию. 23 июля он сообщил, что совместно с членом Конгресса от Демократической партии Крисси Хулахан внес законопроект о подготовке украинских пилотов, который позволит США начать обучение украинских летчиков на F-15 и F-16, пока решается вопрос их поставок.
HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – высокомобильная артиллерийская система на колесной базе, имеет один пусковой контейнер. Украина получила их со снарядами с дальностью до 70 км, но максимальная дальность ракет составляет 300 км.