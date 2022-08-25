Представитель Конгресса: Россия, вам всем нужен Иисус. Но в ближайшее время хватит и HIMARS

Послушав диалог оккупанта с женой, где они оба повышают голос и используют нецензурную лексику, Кинзингер был в недоумении.

"Все ли русские пары так кричат друг на друга, когда находятся на грани поражения? Это, наверное, уже четвертый перехваченный звонок, который я слышу, где такая враждебность", – написал он.

Кинзингер предположил, что России нужно больше духовности. Но намекнул, что сейчас ее функцию выполняет оружие, которым США помогает украинской армии.

"Россия, вам всем нужен Иисус. Но HIMARS будет достаточно в ближайшее время", – обратился к гражданам РФ конгрессмен.

Do all Russian couples yell at each other like this when in the verge of defeat? This is probably the 4th intercepted call I’ve heard with similar hostility.



Russia, y’all need Jesus. But HIMARS will suffice in the near term. https://t.co/hbrmadZBFy — Adam Kinzinger * (@AdamKinzinger) August 25, 2022