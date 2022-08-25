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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Представитель Конгресса: Россия, вам всем нужен Иисус. Но в ближайшее время хватит и HIMARS

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Кинзингер член Конгресса и действующий летчик ВВС
Кинзингер – член Конгресса и действующий летчик ВВС
Фото: Adam Kinzinger / Twitter

Конгрессмен США от Республиканской партии, военный летчик Адам Кинзингер поражен агрессивностью российских военных по отношению к их семьям. Впечатления от аудиоперехватов их разговоров политик описал в Twitter.

Послушав диалог оккупанта с женой, где они оба повышают голос и используют нецензурную лексику, Кинзингер был в недоумении.

"Все ли русские пары так кричат друг на друга, когда находятся на грани поражения? Это, наверное, уже четвертый перехваченный звонок, который я слышу, где такая враждебность", – написал он.

Кинзингер предположил, что России нужно больше духовности. Но намекнул, что сейчас ее функцию выполняет оружие, которым США помогает украинской армии.

"Россия, вам всем нужен Иисус. Но HIMARS будет достаточно в ближайшее время", – обратился к гражданам РФ конгрессмен.

Контекст:

Кинзингер – ветеран ВВС США, служил в специальных операциях ВВС, воздушном командовании и национальной гвардии. На сайте политика указано, что он выполнял боевые миссии в Ираке и Афганистане, а продолжает совмещать службу в звании полковника с обязанностями в Конгрессе.

Занимает активную проукраинскую позицию. 23 июля он сообщил, что совместно с членом Конгресса от Демократической партии Крисси Хулахан внес законопроект о подготовке украинских пилотов, который позволит США начать обучение украинских летчиков на F-15 и F-16, пока решается вопрос их поставок.

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – высокомобильная артиллерийская система на колесной базе, имеет один пусковой контейнер. Украина получила их со снарядами с дальностью до 70 км, но максимальная дальность ракет составляет 300 км.

Теги: США, Конгресс США, ВВС США, война России против Украины, Адам Кинзингер, российские оккупанты
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