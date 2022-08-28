Оккупанты пытались наступать в Харьковской и Донецкой областях, но получили отпор и были отброшены – Генштаб ВСУ

На харьковском направлении противник вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах Харькова и других населенных пунктов, нанес авиаудары возле Гусаровки и Первомайского.

На славянском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Долгенькое, Курулька, Адамовка, Долина, Бражковка, Дибровное, Богородичное, Краснополье и Константиновка.

"Враг пытался вести штурмовые действия в направлении населенных пунктов Долгенькое и Богородичное, но успеха не имел и вынужден был отойти", – говорится в сообщении.

На краматорском направлении россияне продолжили артиллерийские обстрелы вблизи Славянска, Верхнекаменского и Северска.

На бахмутском направлении обстрелам из танков, ствольной артиллерии и РСЗО подверглись районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Шумы, Веселая Долина, Яковлевка, Майорск и Зайцево. Вражеская авиация нанесла удар у Кодемы.

"Противник пытался вести наступление в направлениях Вершины, Кодемы, Семигорья и Зайцево. Украинские защитники остановили и отбросили оккупантов назад", – подчеркнули в сводке.

На авдеевском направлении враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Невельское, Водяное, Орловка, Новоалександровка, Веселое, Нью-Йорк, Красногоровка, Марьинка и Первомайское. Нанес авиационные удары возле Валентиновки и Водяного.

"Враг вел наступление на направлении Лозовое – Первомайское, получил жесткий отпор и вынужденно отошел", – добавили в Генштабе.

На новопавловском направлении противник продолжал обстрел гражданской и военной инфраструктуры из танков и артиллерии возле Павловки, Угледара, Владимировки, Богоявленки, Новоукраинки и Новомихайловки.

На запорожском направлении обстрелы зафиксированы возле Дорожнянки, Чаривного, Орехова, Малой Токмачки, Малых Щербаков, Ольговского, Степного, Новоселки и Зеленого Поля.

На южнобугском направлении оккупанты продолжали поражать из артиллерии районы Николаева и еще примерно 20 населенных пунктов. Враг задействовал авиацию для удара вблизи Андреевки.

На волынском, полесском и северском направлениях обстановка существенно не изменилась. Враг обстрелял район Белополья Сумской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)