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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытались наступать в Харьковской и Донецкой областях, но получили отпор и были отброшены – Генштаб ВСУ

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Украинские военные отбили несколько штурмов захватчиков
Украинские военные отбили несколько штурмов захватчиков
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

Российские оккупанты обстреливали украинские позиции из артиллерии и наносили авиаудары, а также пытались вести штурм по нескольким направлениям, но безуспешно. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 28 августа.

На харьковском направлении противник вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах Харькова и других населенных пунктов, нанес авиаудары возле Гусаровки и Первомайского.

На славянском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Долгенькое, Курулька, Адамовка, Долина, Бражковка, Дибровное, Богородичное, Краснополье и Константиновка.

"Враг пытался вести штурмовые действия в направлении населенных пунктов Долгенькое и Богородичное, но успеха не имел и вынужден был отойти", – говорится в сообщении. 

На краматорском направлении россияне продолжили артиллерийские обстрелы вблизи Славянска, Верхнекаменского и Северска.

На бахмутском направлении обстрелам из танков, ствольной артиллерии и РСЗО подверглись районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Шумы, Веселая Долина, Яковлевка, Майорск и Зайцево. Вражеская авиация нанесла удар у Кодемы.

"Противник пытался вести наступление в направлениях Вершины, Кодемы, Семигорья и Зайцево. Украинские защитники остановили и отбросили оккупантов назад", – подчеркнули в сводке.

На авдеевском направлении враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Невельское, Водяное, Орловка, Новоалександровка, Веселое, Нью-Йорк, Красногоровка, Марьинка и Первомайское. Нанес авиационные удары возле Валентиновки и Водяного.

"Враг вел наступление на направлении Лозовое – Первомайское, получил жесткий отпор и вынужденно отошел", – добавили в Генштабе.

На новопавловском направлении противник продолжал обстрел гражданской и военной инфраструктуры из танков и артиллерии возле Павловки, Угледара, Владимировки, Богоявленки, Новоукраинки и Новомихайловки.

На запорожском направлении обстрелы зафиксированы возле Дорожнянки, Чаривного, Орехова, Малой Токмачки, Малых Щербаков, Ольговского, Степного, Новоселки и Зеленого Поля.

На южнобугском направлении оккупанты продолжали поражать из артиллерии районы Николаева и еще примерно 20 населенных пунктов. Враг задействовал авиацию для удара вблизи Андреевки.

На волынском, полесском и северском направлениях обстановка существенно не изменилась. Враг обстрелял район Белополья Сумской области.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Теги: Харьков, Николаев, Донецкая область, Славянск, Генштаб ВСУ, Харьковская область, Северск, Константиновка, Марьинка, Николаевская область, Соледар, Красногоровка, Андреевка, Кодема, Майорск, Зайцево, Водяное, Шумы, Невельское, война России против Украины, Новомихайловка, Бахмут, Угледар, Новоалександровка, Нью-Йорк Донецкой области, Краснополье, Верхнекаменское
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