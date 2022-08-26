"Укроборонпром" и Генштаб ВСУ приняли программу развития призводства дронов в Украине

Специалисты проанализировали результаты применения беспилотников в ходе полномасштабного вторжения России в Украину, говорится в сообщении.

У них есть уже достаточно информации о необходимых для успеха военных технических характеристиках БПЛА и боеприпасах для них. Также они учли боевой опыт украинских пилотов.

Программа предусматривает сотрудничество с частными проектировщиками дронов для быстрого и безопасного производства беспилотников на их мощностях, пишет "Укроборонпром".

"Эта работа призвана помочь в том числе частным производителям, многие из которых сейчас работают на силы обороны. Для этого мы собирали профильных специалистов, говорили о потребностях, о возможной помощи, о масштабировании, оперативности и безопасности производства", – рассказал менеджер проектов "Укроборонпрома" Олег Болдырев.

Авторы программы презентовали ее главкому ВСУ и рассчитывают на ее быструю реализацию, информирует концерн.



