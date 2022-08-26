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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укроборонпром" и Генштаб ВСУ приняли программу развития призводства дронов в Украине

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Программа учитывает боевой опыт украинских пилотов
Программа учитывает боевой опыт украинских пилотов
Фото: ЕРА

Государственный концерн "Укроборонпром" совместно с Генштабом Вооруженных сил Украины разработали программу развития беспилотных систем. Об этом сообщается на сайте концерна.

Специалисты проанализировали результаты применения беспилотников в ходе полномасштабного вторжения России в Украину, говорится в сообщении.

У них есть уже достаточно информации о необходимых для успеха военных технических характеристиках БПЛА и боеприпасах для них. Также они учли боевой опыт украинских пилотов.

Программа предусматривает сотрудничество с частными проектировщиками дронов для быстрого и безопасного производства беспилотников на их мощностях, пишет "Укроборонпром".

"Эта работа призвана помочь в том числе частным производителям, многие из которых сейчас работают на силы обороны. Для этого мы собирали профильных специалистов, говорили о потребностях, о возможной помощи, о масштабировании, оперативности и безопасности производства", – рассказал менеджер проектов "Укроборонпрома" Олег Болдырев.

Авторы программы презентовали ее главкому ВСУ и рассчитывают на ее быструю реализацию, информирует концерн.


Контекст:

Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов. Как заявлял министр цифровой трансформации Михаил Федоров, он надеется, что проект сможет собрать столько средств, чтобы обеспечить дронами военных по всей линии фронта.

По словам Федорова, "Армия дронов" может стать стимулом для развития military tech в Украине. "У нас для этого есть все необходимое – мощная мотивация, лучшие специалисты и нетривиальные идеи. Мы уже работаем над развитием экосистемы стартапов в сфере дронов. Привлекаем IТ-сообщество и венчурные компании к сотрудничеству. И уже ведем переговоры о заказах беспилотников для "Армии дронов" от украинских компаний. К примеру, среди них SKIF, Raybird Skyeton и "Укрджет", – сообщил он 17 августа.

Теги: Укроборонпром, Генштаб ВСУ, война России против Украины, Валерий Залужный, дроны
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