Проект "Армия дронов" уже получил 472 беспилотника за донаты украинцев – Федоров

Он также показал видео, как бы выглядело небо, если бы все аппараты поднялись в воздух одновременно.
"Поскольку дроны приезжают к нам партиями, сложно показать, как они выглядят все вместе. Но мы попытались продемонстрировать вам этот мощный рой БПЛА, закупленный за ваши донаты", – написал чиновник.
United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля заявили о совместном проекте "Армия дронов", сообщала пресс-служба ведомства Федорова. Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.