Проект "Армия дронов" уже получил 472 беспилотника за донаты украинцев – Федоров

Федоров показал, как бы выглядели в небе одновременно почти 500 дронов Скриншот: FEDOROV / Telegram

Он также показал видео, как бы выглядело небо, если бы все аппараты поднялись в воздух одновременно.

"Поскольку дроны приезжают к нам партиями, сложно показать, как они выглядят все вместе. Но мы попытались продемонстрировать вам этот мощный рой БПЛА, закупленный за ваши донаты", – написал чиновник.