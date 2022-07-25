Украина договорилась о закупке беспилотников для армии дронов на 260 млн грн

За эти деньги закупят 78 мультикоптеров Matrice, оснащенных технологией искусственного интеллекта. Они могут записывать высококачественные видео, фокусироваться на целях и дистанционно определять потенциальную опасность.
Также закупят две наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate. Кроме того, будут закуплены 20 Fly Eye – одних из лучших дронов-разведчиков.
Федоров отметил большой вклад предпринимателя в сфере космических технологий Максима Полякова, который перечислил на армию дронов более 100 млн грн.
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Сбор на армию дронов стартовал 1 июля, им занимаются Генштаб ВСУ и инициатива United24. На 5 июля было собрано 200 млн грн, на 10-е – уже 400 млн грн.