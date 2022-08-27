Враг наращивает силы на волынском и полесском направлениях, на востоке ВСУ отбили несколько атак – Генштаб ВСУ

На волынском и полесском направлениях отмечается наращивание врагом сил и средств радиоэлектронной разведки.

На северском направлении агрессор продолжает удерживать отдельные подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей для демонстрации присутствия и сковывания действий украинских военных. Оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии Сумскую область.

На харьковском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии объекты гражданской инфраструктуры в районах ряда населенных пунктов. Нанес авиационный удар возле Гусаровки.

"С помощью штурма враг пытался продвинуться в направлении Дементиевки, успеха не имел, отошел", – отметили в Генштабе.

На славянском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии и РСЗО районы Долины, Дибровного и Краснополья, провели воздушную разведку возле Новой Дмитровки. Враг развернул комплекс радиоэлектронной борьбы.

На краматорском направлении противник совершил артобстрелы территорий возле Сидорового, Верхнекаменского, Раздоловки и Калеников.

ВСУ отразили попытку наступательных действий оккупантов в направлении Григоровки.

На бахмутском направлении россияне обстреливал украинские войска в районах Бахмутского, Веселой Долины, Зайцево и Кодемы. Вражеская авиация нанесла удары в районах Зайцево и Соледара.

"Отдельные подразделения агрессора предприняли попытку улучшения тактического положения в направлениях населенных пунктов Соледар, Зайцево и Майорск. Успеха не имели, отошли", – сообщили в Генштабе.

На авдеевском направлении оккупанты из танков, ствольной и реактивной артиллерии пытались разрушить важные объекты гражданской и военной инфраструктуры, нанести урон украинским подразделениям возле Водяного, Первомайского, Красногоровки, Зализного и Новобахмутовки. Авиация врага нанесла удары в районах Марьинки и Валентиновки.

Противник с помощью наступления пытался продвинуться в направлении Невельского, получил отпор и отошел назад.

На новопавловском направлении подразделения агрессора продолжали совершать обстреливать районы населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Большая Новоселка. Враг задействовал авиацию для ударов возле Владимировки.

Оккупанты вели наступательный бой в направлении населенного пункта Пречистовка, успеха не имели, отошли.

На запорожском направлении было зафиксировано огневое поражение территорий возле Новополя, Гуляйпольского, Чаривного и Шевченко. Враг нанес авиаудары в районах Новополья, Гуляйпольского, Новоданиловки и Ольговского.

На южнобужском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на недопущении продвижения украинских войск. Обстреливали из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Никополь, Александровка, Степова Долина, Кобзарцы, Терновка, Тополино, Андреевка и Лозовое. Враг нанес авиаудары возле Большого Артаково, Первомайского и Ольгино.

Противник пытался вести разведку в районе Потемкино силами разведывательной группы, но был обнаружен и обезврежен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)