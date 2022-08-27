Враг наращивает силы на волынском и полесском направлениях, на востоке ВСУ отбили несколько атак – Генштаб ВСУ

На волынском и полесском направлениях отмечается наращивание врагом сил и средств радиоэлектронной разведки.
На северском направлении агрессор продолжает удерживать отдельные подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей для демонстрации присутствия и сковывания действий украинских военных. Оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии Сумскую область.
На харьковском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии объекты гражданской инфраструктуры в районах ряда населенных пунктов. Нанес авиационный удар возле Гусаровки.
"С помощью штурма враг пытался продвинуться в направлении Дементиевки, успеха не имел, отошел", – отметили в Генштабе.
На славянском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии и РСЗО районы Долины, Дибровного и Краснополья, провели воздушную разведку возле Новой Дмитровки. Враг развернул комплекс радиоэлектронной борьбы.
На краматорском направлении противник совершил артобстрелы территорий возле Сидорового, Верхнекаменского, Раздоловки и Калеников.
ВСУ отразили попытку наступательных действий оккупантов в направлении Григоровки.
На бахмутском направлении россияне обстреливал украинские войска в районах Бахмутского, Веселой Долины, Зайцево и Кодемы. Вражеская авиация нанесла удары в районах Зайцево и Соледара.
"Отдельные подразделения агрессора предприняли попытку улучшения тактического положения в направлениях населенных пунктов Соледар, Зайцево и Майорск. Успеха не имели, отошли", – сообщили в Генштабе.
На авдеевском направлении оккупанты из танков, ствольной и реактивной артиллерии пытались разрушить важные объекты гражданской и военной инфраструктуры, нанести урон украинским подразделениям возле Водяного, Первомайского, Красногоровки, Зализного и Новобахмутовки. Авиация врага нанесла удары в районах Марьинки и Валентиновки.
Противник с помощью наступления пытался продвинуться в направлении Невельского, получил отпор и отошел назад.
На новопавловском направлении подразделения агрессора продолжали совершать обстреливать районы населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Большая Новоселка. Враг задействовал авиацию для ударов возле Владимировки.
Оккупанты вели наступательный бой в направлении населенного пункта Пречистовка, успеха не имели, отошли.
На запорожском направлении было зафиксировано огневое поражение территорий возле Новополя, Гуляйпольского, Чаривного и Шевченко. Враг нанес авиаудары в районах Новополья, Гуляйпольского, Новоданиловки и Ольговского.
На южнобужском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на недопущении продвижения украинских войск. Обстреливали из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Никополь, Александровка, Степова Долина, Кобзарцы, Терновка, Тополино, Андреевка и Лозовое. Враг нанес авиаудары возле Большого Артаково, Первомайского и Ольгино.
Противник пытался вести разведку в районе Потемкино силами разведывательной группы, но был обнаружен и обезврежен.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.