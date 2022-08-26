Оккупанты активно используют боевую авиацию, атаки на земле врагу успеха не приносят – Генштаб ВСУ

Бои с оккупантами ВСУ ведут на юге и востоке Украины Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности подразделений, которые понесли потери", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что противник безуспешно атаковал в направлениях Карнауховки Харьковской области, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Кодемы и Невельского Донецкой области.

"На харьковском направлении [...] враг нанес авиационные удары недалеко от Мосьпаново, Первомайского и Байрака. [...] На славянском направлении [...] нанес авиаудары возле Бражевки и Залимана. На краматорском направлении враг [...] нанес авиационные удары возле Спорного и Северска. [...] На бахмутском направлении [...] задействовал авиацию для ударов возле Яковлевки и Кодемы", – отметили в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, оккупанты применяли авиацию в районе Первомайского, Красногоровки, Марьинки, Владимировки и Новомихайловки, "ударами авиации пытались разрушить важные объекты инфраструктуры в районах населенных пунктов Александровка, Лозовое и Ольгино" Херсонской области.

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