Оккупанты активно используют боевую авиацию, атаки на земле врагу успеха не приносят – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности подразделений, которые понесли потери", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что противник безуспешно атаковал в направлениях Карнауховки Харьковской области, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Кодемы и Невельского Донецкой области.
"На харьковском направлении [...] враг нанес авиационные удары недалеко от Мосьпаново, Первомайского и Байрака. [...] На славянском направлении [...] нанес авиаудары возле Бражевки и Залимана. На краматорском направлении враг [...] нанес авиационные удары возле Спорного и Северска. [...] На бахмутском направлении [...] задействовал авиацию для ударов возле Яковлевки и Кодемы", – отметили в ВСУ.
Также, по данным Генштаба, оккупанты применяли авиацию в районе Первомайского, Красногоровки, Марьинки, Владимировки и Новомихайловки, "ударами авиации пытались разрушить важные объекты инфраструктуры в районах населенных пунктов Александровка, Лозовое и Ольгино" Херсонской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
В августе на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 17 августа.
В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал председатель ОВА Олег Синегубов 29 мая.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.