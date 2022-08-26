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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты активно используют боевую авиацию, атаки на земле врагу успеха не приносят – Генштаб ВСУ

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Бои с оккупантами ВСУ ведут на юге и востоке Украины
Бои с оккупантами ВСУ ведут на юге и востоке Украины
Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты продолжают попытки полностью захватить Донбасс, проинформировал 26 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности подразделений, которые понесли потери", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что противник безуспешно атаковал в направлениях Карнауховки Харьковской области, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Кодемы и Невельского Донецкой области.

"На харьковском направлении [...] враг нанес авиационные удары недалеко от Мосьпаново, Первомайского и Байрака. [...] На славянском направлении [...] нанес авиаудары возле Бражевки и Залимана. На краматорском направлении враг [...] нанес авиационные удары возле Спорного и Северска. [...] На бахмутском направлении [...] задействовал авиацию для ударов возле Яковлевки и Кодемы", – отметили в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, оккупанты применяли авиацию в районе Первомайского, Красногоровки, Марьинки, Владимировки и Новомихайловки, "ударами авиации пытались разрушить важные объекты инфраструктуры в районах населенных пунктов Александровка, Лозовое и Ольгино" Херсонской области.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0wP6qpKdYy7NU6tpacEBtyCsVMVcp5tW5jnKWGkxCDA76e7N69PSHkrrpCnXWiMkyl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

В августе на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 17 августа.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал председатель ОВА Олег Синегубов 29 мая.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Первомайское, армия, Донецкая область, Славянск, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, авиация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Северск, Марьинка, Соледар, Красногоровка, Александровка, Кодема, Лозовое, ВСУ, авиаудар, Невельское, война России против Украины, Новомихайловка, Бахмут, российские оккупанты, россияне
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