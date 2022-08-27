"Один слоненок, два слоненка". Генштаб ВСУ показал "проверенный способ" для быстрого засыпания. Видео

"Плохо спите? Разные мысли лезут в голову и крутитесь в кровати без сна? Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка вспомнили давний проверенный способ, который дает успокаивающий эффект и способствует быстрому засыпанию в условиях повышенной тревожности. Считают", – говорится в посте.

В ролике, который сопровождается словами "один слоненок, два слоненка...", показаны взрывы сначала возле одного оккупанта, затем еще возле появившихся четырех.

Война России против Украины. Главное (обновляется)