Российские военные безуспешно атаковали позиции ВСУ на шести направлениях – Генштаб ВСУ

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
Так, на харьковском направлении оккупанты безуспешно попытались провести штурм в направлении Дементиевки.
Враг задействовал ствольную и реактивную артиллерию для поражения районов ряда населенных пунктов, а российская авиация ударила возле Мосьпаново и Залимана. Кроме того, оккупанты нанесли ракетные удары в районе Дергачей, Чугуева и Александровки, рассказали в Генштабе.
Противник из ствольной артиллерии и РСЗО пытался разрушить объекты гражданской инфраструктуры на славянском направлении.
"Совершил попытку наступления в направлении Бражковки, успеха не имел, понес потери и отошел", – говорится в сообщении.
На краматорском направлении оккупанты из артиллерии обстреляли районы Спорного, Северска и Татьяновки.
"Враг задействовал авиацию для нанесения удара неподалеку от Ивано-Дарьевки. Оккупанты вели наступление в направлении Григоровки, успеха не имели, отошли", – указали в Генштабе ВСУ.
На бахмутском направлении россияне обстреляли район Бахмута, Соледара, Яковлевки и Кодемы.
"Наши защитники после ударов вражеской авиации отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Соледар и Зайцево", – отмечается в сообщении.
Огнем танков, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты пытались разрушить важные объекты инфраструктуры и нанести урон подразделениям ВСУ на авдеевском направлении.
"[Враг] нанес авиаудары возле Марьинки и Невельского. Наступательными действиями пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Невельское и Александрополь, успеха не имел, отошел", – сказано в сообщении.
На новопавловском направлении российские войска задействовали авиацию для ударов по району Владимировки, вели наступательный бой в направлениях Пречистовки и Павловки – успеха не имели, отошли.
На запорожском направлении оккупанты с помощью авиации ударили по районах населенных пунктов Ольговское, Новополь, Гуляйпольское и Новоданиловка.
"На южнобугском направлении основные усилия противник продолжает сосредотачивать на недопущении продвижения наших войск, совершая обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО по линии столкновения. Нанес авиационные удары возле Великого Артаково, Первомайского и Ольгино", – сообщили в Генштабе ВСУ.
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