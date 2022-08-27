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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские военные безуспешно атаковали позиции ВСУ на шести направлениях – Генштаб ВСУ

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Украинские военные отразили наступления оккупантов на харьковском, славянском, краматорском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях, отметили в Генштабе ВСУ
Украинские военные отразили наступления оккупантов на харьковском, славянском, краматорском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска 27 августа вели наступления на шести направлениях, но, получив отпор Вооруженных сил Украины (ВСУ), отошли.

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Так, на харьковском направлении оккупанты безуспешно попытались провести штурм в направлении Дементиевки.

Враг задействовал ствольную и реактивную артиллерию для поражения районов ряда населенных пунктов, а российская авиация ударила возле Мосьпаново и Залимана. Кроме того, оккупанты нанесли ракетные удары в районе Дергачей, Чугуева и Александровки, рассказали в Генштабе.

Противник из ствольной артиллерии и РСЗО пытался разрушить объекты гражданской инфраструктуры на славянском направлении.

"Совершил попытку наступления в направлении Бражковки, успеха не имел, понес потери и отошел", – говорится в сообщении.

На краматорском направлении оккупанты из артиллерии обстреляли районы Спорного, Северска и Татьяновки.

"Враг задействовал авиацию для нанесения удара неподалеку от Ивано-Дарьевки. Оккупанты вели наступление в направлении Григоровки, успеха не имели, отошли", – указали в Генштабе ВСУ.

На бахмутском направлении россияне обстреляли район Бахмута, Соледара, Яковлевки и Кодемы.

"Наши защитники после ударов вражеской авиации отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Соледар и Зайцево", – отмечается в сообщении.

Огнем танков, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты пытались разрушить важные объекты инфраструктуры и нанести урон подразделениям ВСУ на авдеевском направлении.

"[Враг] нанес авиаудары возле Марьинки и Невельского. Наступательными действиями пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Невельское и Александрополь, успеха не имел, отошел", – сказано в сообщении.

На новопавловском направлении российские войска задействовали авиацию для ударов по району Владимировки, вели наступательный бой в направлениях Пречистовки и Павловки – успеха не имели, отошли.

На запорожском направлении оккупанты с помощью авиации ударили по районах населенных пунктов Ольговское, Новополь, Гуляйпольское и Новоданиловка.

"На южнобугском направлении основные усилия противник продолжает сосредотачивать на недопущении продвижения наших войск, совершая обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО по линии столкновения. Нанес авиационные удары возле Великого Артаково, Первомайского и Ольгино", – сообщили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02fHMWoXPRpCRxrLk9gMsaaH1tkJYRdjJA91WGec2n9GsQn9sSrsY7HAuqnvyDucDUl

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

В августе на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 17 августа.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал председатель ОВА Олег Синегубов 29 мая.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

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