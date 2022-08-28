Украинские военные на юге уничтожили гаубицу "Мста-Б", пушку "Нона" и два склада боеприпасов

В командовании отметили, что в течение дня противник нанес удары по позициям ВСУ ударными беспилотниками, вертолетными парами и из истребителя-бомбардировщика ракетой Х-59 класса "воздух-поверхность".

Также вечером россияне атаковали с вертолета Ми-24 неуправляемыми ракетами объекты инфраструктуры Никополя Днепропетровской области. Разрушено одно здание, без человеческих потерь.

В то же время ВСУ нанесли армейской авиацией три удара по двум опорным пунктам противника в Солдатском и Александровке, а также по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Высокополье Херсонской области.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках реализации огневых задач подтверждены потери врага в количестве 35 рашистов. Также уничтожена гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская пушка "Нона", 9️ единиц бронированной и автомобильной техники, два склада боеприпасов в Дудчанах и Давыдовом Броде и один полевой пункт боеснабжения в Воскресенском. Окончательные потери врага доразведываются", – говорится в сводке.

Корабельная группировка вражеского флота из 11 единиц держится вблизи крымского берега. Три ракетоносителя, из которых один подводный, держат наготове около 20 ракет типа "Калибр".

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