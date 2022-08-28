Украинские военные на юге уничтожили гаубицу "Мста-Б", пушку "Нона" и два склада боеприпасов

В командовании отметили, что в течение дня противник нанес удары по позициям ВСУ ударными беспилотниками, вертолетными парами и из истребителя-бомбардировщика ракетой Х-59 класса "воздух-поверхность".
Также вечером россияне атаковали с вертолета Ми-24 неуправляемыми ракетами объекты инфраструктуры Никополя Днепропетровской области. Разрушено одно здание, без человеческих потерь.
В то же время ВСУ нанесли армейской авиацией три удара по двум опорным пунктам противника в Солдатском и Александровке, а также по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Высокополье Херсонской области.
"Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках реализации огневых задач подтверждены потери врага в количестве 35 рашистов. Также уничтожена гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская пушка "Нона", 9️ единиц бронированной и автомобильной техники, два склада боеприпасов в Дудчанах и Давыдовом Броде и один полевой пункт боеснабжения в Воскресенском. Окончательные потери врага доразведываются", – говорится в сводке.
Корабельная группировка вражеского флота из 11 единиц держится вблизи крымского берега. Три ракетоносителя, из которых один подводный, держат наготове около 20 ракет типа "Калибр".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.
Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.