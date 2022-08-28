Оккупанты 27 августа нанесли ракетный удар по Никополю

Россияне обстреляли Никополь с вертолетов, отметили в РВА Фото: Микола Лукашук / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава облсовета Николай Лукашук.

"Задело админздание, две многоэтажки. Кроме того, произошел пожар на открытой территории. В результате обстрела пострадавших нет", – написал он.

Глава Никопольской районной военной администрации (РВА) Евгений Евтушенко рассказал в Telegram, что оккупанты нанесли ракетный удар около 17.00 вертолетами – из глубины территории, за Каменкой-Днепровской Запорожской области.

"Ими поражены административное здание и промышленный объект, который был выведен из строя. Повреждены две многоэтажки, расположенные рядом", – отметил Евтушенко.

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