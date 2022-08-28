Оккупанты 27 августа нанесли ракетный удар по Никополю

Об этом в Facebook сообщил глава облсовета Николай Лукашук.
"Задело админздание, две многоэтажки. Кроме того, произошел пожар на открытой территории. В результате обстрела пострадавших нет", – написал он.
Глава Никопольской районной военной администрации (РВА) Евгений Евтушенко рассказал в Telegram, что оккупанты нанесли ракетный удар около 17.00 вертолетами – из глубины территории, за Каменкой-Днепровской Запорожской области.
"Ими поражены административное здание и промышленный объект, который был выведен из строя. Повреждены две многоэтажки, расположенные рядом", – отметил Евтушенко.
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Российские оккупанты с 12 июля системно обстреливают Никополь и Никопольский район, сообщал Евтушенко. Он предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.