ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 27 августа нанесли ракетный удар по Никополю

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне обстреляли Никополь с вертолетов, отметили в РВА
Россияне обстреляли Никополь с вертолетов, отметили в РВА
Фото: Микола Лукашук / Facebook

Российские оккупационные войска 27 августа выпустили две ракеты по Никополю Днепропетровской области.

Об этом в Facebook сообщил глава облсовета Николай Лукашук.

"Задело админздание, две многоэтажки. Кроме того, произошел пожар на открытой территории. В результате обстрела пострадавших нет", – написал он.

https://www.facebook.com/MVLukashuk/posts/pfbid01CoMFRvQfmLF1YcQKfk86xGXjv8TmU5VEBDFL7mFQspYHPEVD9L1KX4J3Ge4Ufvgl

Глава Никопольской районной военной администрации (РВА) Евгений Евтушенко рассказал в Telegram, что оккупанты нанесли ракетный удар около 17.00 вертолетами – из глубины территории, за Каменкой-Днепровской Запорожской области.

"Ими поражены административное здание и промышленный объект, который был выведен из строя. Повреждены две многоэтажки, расположенные рядом", – отметил Евтушенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты с 12 июля системно обстреливают Никополь и Никопольский район, сообщал Евтушенко. Он предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.

Теги: Россия, Украина, пожар, Евгений Евтушенко, вертолет, Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, облсовет, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Хейт огромный. Меня это возмущает". Каменских рассказала, почему Потап не вернулся вместе с ней в Украину
  "Хейт огромный. Меня это возмущает". Каменских рассказала, почему Потап не вернулся вместе с ней в Украину
  "Гудел весь стадион. Было 80 тыс. человек". "Антитіла" и Эд Ширан вместе спели в Польше и развернули на сцене украинский флаг. Видео
  "Гудел весь стадион. Было 80 тыс. человек". "Антитіла" и Эд Ширан вместе спели в Польше и развернули на сцене украинский флаг. Видео
Тина Кароль выступила с концертом для украинских защитников. Фото
Тина Кароль выступила с концертом для украинских защитников. Фото
"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов
"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер
Аффлек на собственной свадьбе вспомнил, как они с Лопес расстались перед бракосочетанием на 19 лет
Аффлек на собственной свадьбе вспомнил, как они с Лопес расстались перед бракосочетанием на 19 лет
"Тонко", "Троллинг 80-го уровня". Посол Симмонс назвала хлопок своей новой привязанностью
"Тонко", "Троллинг 80-го уровня". Посол Симмонс назвала хлопок своей новой привязанностью
"Он милый", "Хочет остаться с тобой". Наталья Кличко показала поджидающий ее дома "приятный сюрприз"
"Он милый", "Хочет остаться с тобой". Наталья Кличко показала поджидающий ее дома "приятный сюрприз"
  "Коли закінчаться війни". Джамала и рэпер Freel вместе записали песню, которую посвятили свободным, непобедимым украинцам. Видео
  "Коли закінчаться війни". Джамала и рэпер Freel вместе записали песню, которую посвятили свободным, непобедимым украинцам. Видео
  Верка Сердючка на День Независимости исполнила свой хит Dancing Russia Goodbye вместе с ансамблем имени Вирского. Видео
  Верка Сердючка на День Независимости исполнила свой хит Dancing Russia Goodbye вместе с ансамблем имени Вирского. Видео
  "Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео
  "Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами
  "А кто папа?" Тина Кароль намекнула, что ее сын не похож на своего отца
  "А кто папа?" Тина Кароль намекнула, что ее сын не похож на своего отца
Бурмака о папе римском: Наши сердца уже не с ним. Какой же он папа сердец, если в них плюнул?! Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем
Бурмака о папе римском: Наши сердца уже не с ним. Какой же он папа сердец, если в них плюнул?! Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем
"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня
"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня
  "Тішся". Полякова и Пивоваров спели песню на слова Леси Украинки и выпустили клип. Видео
  "Тішся". Полякова и Пивоваров спели песню на слова Леси Украинки и выпустили клип. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины (125951)
2
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото (108107)
3
"Сексуальная, как всегда". 64-летняя Стоун снялась в купальнике в окружении подруг (47237)
4
40-летняя Мейхер снялась с высоко поднятой ногой. Фото (36316)
5
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер (32574)
6
"Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео (29901)
7
Аффлек на собственной свадьбе вспомнил, как они с Лопес расстались перед бракосочетанием на 19 лет (27556)
8
"С короткими гораздо легче". Мендель обрезала длинные волосы. Фото до и после (26674)
 
 
 
 