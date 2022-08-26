Оккупанты ночью обстреляли три района Днепропетровской области – ОВА

"Ночь с девятью обстрелами. От вражеского огня страдали три района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский", – написал глава ОВА.

За ночь Никопольский район российская армия обстреляла пять раз – из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополе повреждено около 10 частных домов, школа и санаторий. Люди не пострадали. В результате обстрелов перебита линия электропередачи – до 1 тыс. жителей города остались без света. Сейчас там работают электрики.

В Марганецкую общину прилетели пять снарядов из "Градов", в Червоногригоровскую – 10 снарядов из тяжелой артиллерии. Обошлось без разрушений и пострадавших.

"В Синельниковском районе ракетный обстрел двух общин. В одной – разрушение на сельхозпредприятии, в другой – на дорожном предприятии, загорелся ангар с техникой. Пламя огнеборцы уже укротили", – отметил Резниченко.

В Криворожском районе враг попал по Зеленодольской и Широковской общинам. Зафиксированы разрушения, без пострадавших.

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