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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли три района Днепропетровской области – ОВА

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За ночь зафиксировано девять обстрелов Днепропетровской области
За ночь зафиксировано девять обстрелов Днепропетровской области
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли три района Днепропетровской области. Об этом в Telegram 26 августа сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь с девятью обстрелами. От вражеского огня страдали три района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский", – написал глава ОВА.

За ночь Никопольский район российская армия обстреляла пять раз – из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополе повреждено около 10 частных домов, школа и санаторий. Люди не пострадали. В результате обстрелов перебита линия электропередачи – до 1 тыс. жителей города остались без света. Сейчас там работают электрики.

В Марганецкую общину прилетели пять снарядов из "Градов", в Червоногригоровскую – 10 снарядов из тяжелой артиллерии. Обошлось без разрушений и пострадавших.

"В Синельниковском районе ракетный обстрел двух общин. В одной – разрушение на сельхозпредприятии, в другой – на дорожном предприятии, загорелся ангар с техникой. Пламя огнеборцы уже укротили", – отметил Резниченко.

В Криворожском районе враг попал по Зеленодольской и Широковской общинам. Зафиксированы разрушения, без пострадавших.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ, Никопольский район – с Запорожской областью, Синельниковский – с Запорожской и Донецкой областями. Никополь и окрестности последний месяц постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, артиллерия, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, российские оккупанты
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