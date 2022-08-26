Оккупанты ночью обстреляли три района Днепропетровской области – ОВА

"Ночь с девятью обстрелами. От вражеского огня страдали три района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский", – написал глава ОВА.
За ночь Никопольский район российская армия обстреляла пять раз – из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополе повреждено около 10 частных домов, школа и санаторий. Люди не пострадали. В результате обстрелов перебита линия электропередачи – до 1 тыс. жителей города остались без света. Сейчас там работают электрики.
В Марганецкую общину прилетели пять снарядов из "Градов", в Червоногригоровскую – 10 снарядов из тяжелой артиллерии. Обошлось без разрушений и пострадавших.
"В Синельниковском районе ракетный обстрел двух общин. В одной – разрушение на сельхозпредприятии, в другой – на дорожном предприятии, загорелся ангар с техникой. Пламя огнеборцы уже укротили", – отметил Резниченко.
В Криворожском районе враг попал по Зеленодольской и Широковской общинам. Зафиксированы разрушения, без пострадавших.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ, Никопольский район – с Запорожской областью, Синельниковский – с Запорожской и Донецкой областями. Никополь и окрестности последний месяц постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища.