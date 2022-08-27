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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные на юге уничтожили три российских "Гиацинта" и "Пион"

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ВСУ уничтожили три "Гиацинта"
ВСУ уничтожили три "Гиацинта"
Фото: wikimedia.org (иллюстративное)

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на юге за день выполнили более 250 огневых задач, а тактическая авиация поразила ПВО в Херсоне. Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг" по итогам 26 августа.

В командовании рассказали, что диверсионно-разведывательная группа врага, в количестве около 10 человек попыталась провести штурмовые действия на направлении Доброполье – Добрянка, но успеха не имела и отошла.

"В остальных действиях превалирует тактика дистанционных обстрелов и авиационных ударов. Так, в течение дня нанесен один ракетный и четыре авиационных удара. Вдоль линии столкновения отработала вражеская штурмовая авиация и вертолеты. Без наших потерь", – говорится в сводке.

В то же время украинская тактическая авиация поразила средства вражеской противовоздушной обороны в Херсоне, опорный пункт в Новопетровке и скопления вражеской живой силы и техники в Новопетровке и Ольгино.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на юге выполнили за день более 250 огневых задач.

"Подтвержденные потери врага составляют 24 рашиста, две РСЗО "Смерч", три самоходные пушки "Гиацинт", самоходную пушку артиллерии "Пион", самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона", пять единиц бронированной и автотехники. В районе Инженерного и Чернобаевки уничтожены склады с боеприпасами", – говорится в сообщении.

Окончательные потери врага доразведывают.

"Поражение Антоновского и Дарьевского мостов не позволяет их использовать для перемещения тяжелой техники", – отметили в командовании. 

В корабельной группировке вражеского флота снова наготове четыре ракетоносителя – два надводных и два подводных – с 24  ракетами "Калибр" в снаряжении.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1250265595731186/

Контекст:

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

Теги: авиация, Херсонская область, ПВО, Доброполье, Нона, боеприпасы, РСЗО, артиллерия, РСЗО Смерч, мост, ВСУ, война России против Украины, пушки, Чернобаевка
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