Британская разведка: Заявление Шойгу о причинах замедления "спецоперации" – почти наверняка дезинформация

Британское военное ведомство напомнило, что 24 августа министр обороны России Шойгу заявил Шанхайской организации сотрудничества, будто Россия "намеренно замедляет" темпы своей военной кампании в Украине, руководствуясь якобы необходимостью уменьшить жертвы среди гражданского населения.
"Это почти наверняка намеренная дезинформация", – заявляют в минобороны Великобритании.
(2/5) This is almost certainly deliberate misinformation. Russia’s offensive has stalled because of poor Russian military performance and fierce Ukrainian resistance. Under Shoigu’s orders, the forces operating in Ukraine have repeatedly missed planned operational timelines.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 26, 2022
Разведка Великобритании отмечает, что под командованием Шойгу действующие в Украине войска РФ неоднократно срывали плановые оперативные сроки.
"Вполне вероятно, что Шойгу и [президент РФ Владимир] Путин уволили по меньшей мере шесть генералов за недостаточно быстрое продвижение [российских сил в Украине]", – отмечается в сообщении.
(3/5) It is highly likely that Shoigu and President Putin have fired at least six generals for not advancing quickly enough.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 26, 2022
Анализируя версию Шойгу о необходимости уменьшить жертвы среди гражданских, минобороны Великобритании добавляет, что в тот день, когда министр обороны РФ заявил об этом, российская баллистическая ракета малой дальности SS-26 "Искандер" попала в поезд на станции Чаплино Днепропетровской области, убив по меньшей мере двоих детей.
"Это подчеркивает готовность России нанести побочный ущерб, когда она считает, что ракетные или артиллерийские удары дают военное преимущество", – резюмируют в британской разведке.
(5/5) This highlights Russia’s willingness to cause collateral damage when it perceives there is military advantage in launching missile or artillery strikes.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 26, 2022
Россия в 2014 году оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на востоке Украины, в ходе которых были также оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.
22 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Российские войска с первого дня вторжения наносят по территории Украины ракетные и авиаудары, ведут обстрелы из артиллерии, реактивных систем залпового огня и другого оружия.
По подсчетам ООН, с 24 февраля по 22 августа погибли 5587 мирных жителей Украины, еще 7890 были ранены. Но в ООН подчеркивают, что фактические цифры могут быть значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения.
Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
5 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что война в Украине идет "просто по плану, по графику, все делается так, как и запланировал Генеральный штаб". Он выразил уверенность, что российская армия "решит все стоящие перед ней задачи".
По состоянию на начало июня российские войска оккупировали около 20% территории Украины, говорил президент Владимир Зеленский. До полномасштабного вторжения было оккупировано около 7% территории.
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны. Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск – последний крупный город в регионе.
Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что для Украины важно завершить активную фазу войны до конца осени.
Живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский прогнозирует, что война между Украиной и Россией закончится или в последних числах октября 2022 года, или летом 2023-го.