Британская разведка: Заявление Шойгу о причинах замедления "спецоперации" – почти наверняка дезинформация

Путин и Шойгу, вероятно, отправили в отставку как минимум шесть российских генералов из-за неудач в Украине Фото: EPA

Британское военное ведомство напомнило, что 24 августа министр обороны России Шойгу заявил Шанхайской организации сотрудничества, будто Россия "намеренно замедляет" темпы своей военной кампании в Украине, руководствуясь якобы необходимостью уменьшить жертвы среди гражданского населения.

"Это почти наверняка намеренная дезинформация", – заявляют в минобороны Великобритании.

(2/5) This is almost certainly deliberate misinformation. Russia’s offensive has stalled because of poor Russian military performance and fierce Ukrainian resistance. Under Shoigu’s orders, the forces operating in Ukraine have repeatedly missed planned operational timelines. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 26, 2022

Разведка Великобритании отмечает, что под командованием Шойгу действующие в Украине войска РФ неоднократно срывали плановые оперативные сроки.

"Вполне вероятно, что Шойгу и [президент РФ Владимир] Путин уволили по меньшей мере шесть генералов за недостаточно быстрое продвижение [российских сил в Украине]", – отмечается в сообщении.

(3/5) It is highly likely that Shoigu and President Putin have fired at least six generals for not advancing quickly enough. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 26, 2022

Анализируя версию Шойгу о необходимости уменьшить жертвы среди гражданских, минобороны Великобритании добавляет, что в тот день, когда министр обороны РФ заявил об этом, российская баллистическая ракета малой дальности SS-26 "Искандер" попала в поезд на станции Чаплино Днепропетровской области, убив по меньшей мере двоих детей.

"Это подчеркивает готовность России нанести побочный ущерб, когда она считает, что ракетные или артиллерийские удары дают военное преимущество", – резюмируют в британской разведке.