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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шойгу заявил о "сознательном замедлении" темпов наступления войск РФ в войне против Украины

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Шойгу заявил, что "спецоперация" идет по намеченному плану"
Шойгу заявил, что "спецоперация" идет по намеченному плану"
Фото: EPA

Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу 24 августа заявил о "замедлении" темпов наступления в войне против Украины, которую в РФ называют "специальной военной операцией". Об этом пишет российское государственное пропагандистское агентство "Интерфакс".

Шойгу вновь озвучил неправдивые заявления российской пропаганды, согласно которым РФ якобы наносит удары "высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры". Также он сказал, что войска РФ якобы хотят "избежать жертв среди мирных граждан".

"Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно", – утверждает глава минобороны государства-оккупанта.

Шойгу также повторил озвученный ранее российскими властями тезис о том, что "спецоперация" идет по намеченному плану, все задачи будут выполнены".

Контекст:

Россия в 2014 году оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на востоке Украины, в ходе которых были также оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.

22 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Российские войска с первого дня вторжения наносят по территории Украины ракетные и авиаудары, ведут обстрелы из артиллерии, реактивных систем залпового огня и другого оружия. 

По подсчетам ООН, с 24 февраля по 22 августа погибли 5587 мирных жителей Украины, еще  7890 были ранены. Но в ООН подчеркивают, что фактические цифры могут быть значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

5 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что война в Украине идет "просто по плану, по графику, все делается так, как и запланировал Генеральный штаб". Он выразил уверенность, что российская армия "решит все стоящие перед ней задачи".

По состоянию на начало июня российские войска оккупировали около 20% территории Украины, говорил президент Владимир Зеленский. До полномасштабного вторжения было оккупировано около 7% территории.

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны. Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск – последний крупный город в регионе.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".

По данным Генштаба ВСУ на 24 августа, потери российских оккупантов достигли около 45,7 тыс. личного состава, а также 1924 танка, 234 самолета, 199 вертолетов, 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Теги: Россия, оккупация, Сергей Шойгу, наступление, война России против Украины, российские оккупанты
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