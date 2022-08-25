"Собраны материалы на десятки уголовных дел". ФСБ готовит чистку в российском командовании из-за провала в Украине – СМИ

По данным источников издания в Генштабе, министр обороны Сергей Шойгу утратил доверие президента Владимира Путина. После вынужденного отступления из-под Киева президент РФ пытался сам руководить войсками, а теперь через голову Шойгу совещается с генералами, которые непосредственно отвечают за боевые действия.
Из имиджевых соображений он не хочет менять главу минобороны, пишут авторы материала, но, как только сложный период пройдет, Путин может все ему припомнить.
Главный источник их разногласий – то, что Шойгу обещал Путину решить поставленные задачи составом армии "мирного времени": силами контрактников, без всеобщей мобилизации и в кратчайшие сроки.
Теперь он настаивает на необходимости всеобщей мобилизации, даже оплачивает заказные материалы в СМИ о критической нехватке солдат и офицеров на фронте. Но эта тактика до сих пор ни к чему не привела, пишут "Важные истории".
Предвидя "зачистку", армейские чиновники и ФСБ валят друг на друга вину за недостоверные доклады перед началом "спецоперации". Департамент военной контрразведки ФСБ, в свою очередь, собирает факты о неподготовленности и коррупции военных чиновников, говорится в статье.
Источники издания уверяют, что собрано материалов на десятки уголовных дел, но им не дают ход, чтобы не понижать и без того низкий моральный дух армии.
В конце марта на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, российские СМИ обратили внимание, что Шойгу исчез из публичного пространства. К тому моменту он не появлялся на публике две недели.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что по его данным, у 66-летнего Шойгу случился инфаркт "после жесткой предъявы со стороны Путина за полный провал вторжения в Украину". Впоследствии Шойгу вернулся в публичное пространство.
По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.
27 июня британская разведка подтвердила, что Россия испытывает недостаток резервистов для войны в Украине, но не хочет проводить официальную мобилизацию.