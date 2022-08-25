"Собраны материалы на десятки уголовных дел". ФСБ готовит чистку в российском командовании из-за провала в Украине – СМИ

По данным источников издания в Генштабе, министр обороны Сергей Шойгу утратил доверие президента Владимира Путина. После вынужденного отступления из-под Киева президент РФ пытался сам руководить войсками, а теперь через голову Шойгу совещается с генералами, которые непосредственно отвечают за боевые действия.

Из имиджевых соображений он не хочет менять главу минобороны, пишут авторы материала, но, как только сложный период пройдет, Путин может все ему припомнить.

Главный источник их разногласий – то, что Шойгу обещал Путину решить поставленные задачи составом армии "мирного времени": силами контрактников, без всеобщей мобилизации и в кратчайшие сроки.

Теперь он настаивает на необходимости всеобщей мобилизации, даже оплачивает заказные материалы в СМИ о критической нехватке солдат и офицеров на фронте. Но эта тактика до сих пор ни к чему не привела, пишут "Важные истории".

Предвидя "зачистку", армейские чиновники и ФСБ валят друг на друга вину за недостоверные доклады перед началом "спецоперации". Департамент военной контрразведки ФСБ, в свою очередь, собирает факты о неподготовленности и коррупции военных чиновников, говорится в статье.

Источники издания уверяют, что собрано материалов на десятки уголовных дел, но им не дают ход, чтобы не понижать и без того низкий моральный дух армии.