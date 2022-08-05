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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин просчитался и блицкриг провалился, это был роковой просчет – Кучма

Кучма: Путин хотел уничтожения Украинского государства, а получит он наше второе рождение
Кучма: Путин хотел уничтожения Украинского государства, а получит он наше второе рождение
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин серьезно просчитался, когда решил начать полномасштабное вторжение в Украину. Об этом заявил в интервью "ВВС News Україна", вышедшем 4 августа, второй президент Украины Леонид Кучма.

"Я считаю, что Путин вторгся к нам, потому что не верил, что его за это кто-то накажет. Не верил в сплоченность Запада вокруг поддержки Украины, не верил в западные санкции, способные крайне негативно влиять на Россию. Очевидно, что это стало для него неприятным и болезненным сюрпризом, с которым он не знает, как справиться. Вполне возможно, что, получив превентивное санкционное предупреждение и поняв серьезность намерений Запада, Путин побоялся отдать приказ о наступлении", – сказал Кучма. 

По его мнению, сейчас Путин хотел был "как в сказке" отыграть все назад, чтобы 24 февраля "вроде и не было". 

"Ведь блицкриг провалился, причем провалился в результате рокового просчета Путина. Именно так – это был роковой просчет в преступных планах, а не какая-то невинная "ошибка", о которой говорят те, кто хочет "сохранить лицо" Путину. Поздно. Не открутишь, не сбережешь", – добавил он. 

Сейчас глава Кремля и его окружение хотят сохранить власть, считает Кучма. 

"Для этого нужно, чтобы не пошатнулась основа режима. Чтобы российский обыватель с манией величия получил свою порцию наркотика, создающего ту самую виртуальную реальность, где он чувствует себя владыкой мира и героическим победителем. Что власть будет продавать ему как победу? Что сможет. Разрушение нашей инфраструктуры и нашего промышленного потенциала, которую будет выдавать за "демилитаризацию". Судилище над азовцами, которое объявит той мифической "денацификацией". Полную оккупацию "ЛДНР", сухопутный коридор в Крым, днепровскую воду... Если же подытожить одним предложением, то Путин хотел уничтожения Украинского государства, а получит он наше второе рождение. Именно по этому пути мы сегодня идем - путем утверждения единой украинской нации, которая осознала себя и готова сражаться за собственную идентичность", – добавил экс-президент Украины. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, Леонид Кучма, демилитаризация, война России против Украины, разрушения, ЛДНР
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