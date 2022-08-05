Путин просчитался и блицкриг провалился, это был роковой просчет – Кучма

"Я считаю, что Путин вторгся к нам, потому что не верил, что его за это кто-то накажет. Не верил в сплоченность Запада вокруг поддержки Украины, не верил в западные санкции, способные крайне негативно влиять на Россию. Очевидно, что это стало для него неприятным и болезненным сюрпризом, с которым он не знает, как справиться. Вполне возможно, что, получив превентивное санкционное предупреждение и поняв серьезность намерений Запада, Путин побоялся отдать приказ о наступлении", – сказал Кучма.

По его мнению, сейчас Путин хотел был "как в сказке" отыграть все назад, чтобы 24 февраля "вроде и не было".

"Ведь блицкриг провалился, причем провалился в результате рокового просчета Путина. Именно так – это был роковой просчет в преступных планах, а не какая-то невинная "ошибка", о которой говорят те, кто хочет "сохранить лицо" Путину. Поздно. Не открутишь, не сбережешь", – добавил он.

Сейчас глава Кремля и его окружение хотят сохранить власть, считает Кучма.

"Для этого нужно, чтобы не пошатнулась основа режима. Чтобы российский обыватель с манией величия получил свою порцию наркотика, создающего ту самую виртуальную реальность, где он чувствует себя владыкой мира и героическим победителем. Что власть будет продавать ему как победу? Что сможет. Разрушение нашей инфраструктуры и нашего промышленного потенциала, которую будет выдавать за "демилитаризацию". Судилище над азовцами, которое объявит той мифической "денацификацией". Полную оккупацию "ЛДНР", сухопутный коридор в Крым, днепровскую воду... Если же подытожить одним предложением, то Путин хотел уничтожения Украинского государства, а получит он наше второе рождение. Именно по этому пути мы сегодня идем - путем утверждения единой украинской нации, которая осознала себя и готова сражаться за собственную идентичность", – добавил экс-президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)