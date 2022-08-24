The Washington Post: Шойгу предлагал Резникову ультиматум о капитуляции на третий день войны

По данным издания, речь идет о телефонном разговоре Резникова с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Тот передал украинскому министру предложение Шойгу сдаться, тогда РФ прекратит военные действия.

"Я готов принять капитуляцию со стороны России", – цитирует газета ответ Резникова в том разговоре.

Он отметил, что говорил с белорусским коллегой и 22 февраля. За три дня до вторжения Хренин пообещал, что российские войска не будут атаковать Украину с территории Беларуси, дав "слово офицера".

"И он оказался лжецом", – сказал Резников WP.

Последовавшее после этого наступление на Киев, пишет газета, стало самой большой внешней ошибкой за 22-летнее правление президента РФ Владимира Путина. Его нападение на город мгновенно перестроило архитектуру безопасности Европы против Москвы и изолировало РФ до степени, невиданной со времен холодной войны.

"К удивлению всего мира, попытка захвата украинской столицы закончилась унизительным отступлением, которое обнажило глубокие системные проблемы в армии РФ",– приходят к выводу авторы статьи.