The Washington Post: Шойгу предлагал Резникову ультиматум о капитуляции на третий день войны

По данным издания, речь идет о телефонном разговоре Резникова с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Тот передал украинскому министру предложение Шойгу сдаться, тогда РФ прекратит военные действия.
"Я готов принять капитуляцию со стороны России", – цитирует газета ответ Резникова в том разговоре.
Он отметил, что говорил с белорусским коллегой и 22 февраля. За три дня до вторжения Хренин пообещал, что российские войска не будут атаковать Украину с территории Беларуси, дав "слово офицера".
"И он оказался лжецом", – сказал Резников WP.
Последовавшее после этого наступление на Киев, пишет газета, стало самой большой внешней ошибкой за 22-летнее правление президента РФ Владимира Путина. Его нападение на город мгновенно перестроило архитектуру безопасности Европы против Москвы и изолировало РФ до степени, невиданной со времен холодной войны.
"К удивлению всего мира, попытка захвата украинской столицы закончилась унизительным отступлением, которое обнажило глубокие системные проблемы в армии РФ",– приходят к выводу авторы статьи.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. С севера российские войска заходили в Украину из Беларуси.
С территории Беларуси РФ периодически запускает по украинским объектам ракеты, также фиксируются случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.
11 августа заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал, что Россия продолжает втягивать Беларусь в полномасштабную войну против Украины. По предварительным данным, до 13 тыс. человек из числа действующих и бывших военных подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОН подписали согласие на участие в войне против Украины.