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ВОЙНА В УКРАИНЕ

The Washington Post: Шойгу предлагал Резникову ультиматум о капитуляции на третий день войны

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Глава Минобороны был согласен на капитуляцию России
Глава Минобороны был согласен на капитуляцию России
Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

26 февраля министр обороны Украины Алексей Резников получил от министра обороны России Сергея Шойгу предложение о капитуляции Украины. Об этом этом пишет The Washington Post.

По данным издания, речь идет о телефонном разговоре Резникова с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Тот передал украинскому министру предложение Шойгу сдаться, тогда РФ прекратит военные действия.

"Я готов принять капитуляцию со стороны России", – цитирует газета ответ Резникова в том разговоре.

Он отметил, что говорил с белорусским коллегой и 22 февраля. За три дня до вторжения Хренин пообещал, что российские войска не будут атаковать Украину с территории Беларуси, дав "слово офицера". 

"И он оказался лжецом", – сказал Резников WP.

Последовавшее после этого наступление на Киев, пишет газета, стало самой большой внешней ошибкой за 22-летнее правление президента РФ Владимира Путина. Его нападение на город мгновенно перестроило архитектуру безопасности Европы против Москвы и изолировало РФ до степени, невиданной со времен холодной войны.

"К удивлению всего мира, попытка захвата украинской столицы закончилась унизительным отступлением, которое обнажило глубокие системные проблемы в армии РФ",– приходят к выводу авторы статьи.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. С севера российские войска заходили в Украину из Беларуси.

С территории Беларуси РФ периодически запускает по украинским объектам ракеты, также фиксируются случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.

11 августа заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал, что Россия продолжает втягивать Беларусь в полномасштабную войну против Украины. По предварительным данным, до 13 тыс. человек из числа действующих и бывших военных подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОН подписали согласие на участие в войне против Украины.

Теги: Беларусь, Сергей Шойгу, Алексей Резников, вторжение, Минобороны, война России против Украины, минобороны РФ
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