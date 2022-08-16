Взять Киев за три дня и убить Зеленского, если потребуется. The Washington Post опубликовала детали плана Путина, о котором США знали в октябре 2021-го

Путин действительно собирался взять Киев за три-четыре дня, а остальную интересующую его территорию Украины - за несколько недель Фото: kremlin.ru

По данным издания, которое подробно поговорило с более чем тремя десятками высокопоставленных официальных лиц США, Украины, Европы и НАТО (с некоторыми из них – на условиях анонимности) в октябре 2021 года в Овальном кабинете в Белом доме состоялась срочная встреча высшего разведывательного, военного и дипломатического руководства с президентом Джо Байденом.

Встречу организовал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, обеспокоенный масштабами военных приготовлений РФ и увеличившимся объемом разведданных о возможном вторжении в Украину.

На этой встрече обсуждали строго засекреченный разведывательный анализ, составленный на основании свежих спутниковых снимков, перехваченных сообщений и разговоров с источниками, – который представлял собой военные планы президента России Владимира Путина по полномасштабному вторжению в Украину.

Отмечается, что подобных встреч относительно Украины той осенью было несколько. На той встрече, которую описывает издание, присутствовали Байден и вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, генерал армии, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и другие высокопоставленные чиновники.

На этой встрече Байдену сообщили, что разведданные об оперативных планах Путина в дополнение к развертыванию вооружения вдоль границы с Украиной показали, что теперь в России все готово для массированного нападения.

Военный план РФ был "дерзким", пишет WP – он предусматривал захват большей части Украины и мог создать прямую угрозу восточному флангу НАТО или даже разрушить архитектуру безопасности Европы после Второй мировой войны.

Так, Милли сообщил, что по данным разведки, Путин планирует провести масштабную стратегическую атаку на Украину одновременно с нескольких направлений.

В частности, россияне собирались напасть с севера – по обе стороны от Киева. Часть сил должна была двигаться к востоку от столицы через Чернигов, а другая часть – обойти Киев с запада, продвигаясь на юг из Беларуси через природный зазор между "зоной отчуждения" и окружающей Чернобыльскую АЭС болотистой местностью.

Изначально атака планировалась зимой, чтобы твердая земля сделала местность легко проходимой для танков.

WP пишет, что, взяв Киев в кольцо, российские войска планировали захватить столицу за 3-4 дня. Российский спецназ должен был найти и сместить президента Украины Владимира Зеленского (убив его, если потребуется), после чего установить дружественное Кремлю марионеточное правительство.

План Путина также предполагал, что российские войска должны были прийти с востока и пройти через центральную Украину к Днепру, а войска из Крыма заняли юго-восточное побережье. Эти действия, по рассчетам Кремля, могли занять несколько недель, добавляет издание.

Финальная часть плана состояла в том, что после паузы для перегруппировки и перевооружения, россияне должны были двинулись на запад, к линии север-юг, протянувшейся от Молдовы до западной Беларуси, оставив на западе "остатки" украинского государства – территорию, которая, по расчетам Путина, была населена "неисправимыми неонацистскими русофобами". Брать эту территорию, по данным Tht Washington Post, РФ не планировала.

Собеседники издания отмечают, что некоторым людям в Белом доме, присутствовавшим при анализе разведданных относительно российского плана, было трудно осознать масштаб амбиций российского лидера. Они не верили, что "разумная страна могла бы пойти на такое".

WP пишет, что в результате этой встречи Байден, который шел в президенты с намерением уберечь США от новых войн, решил, тем не менее, что Путина нужно либо сдерживать, либо противостоять ему. Также возникло понимание, что Соединенные Штаты не должны действовать в одиночку.

По словам Салливана, президент США после октябрьского брифинга принял два решения. Первое – послать кого-нибудь в Москву, чтобы он предупредил Кремль о последствиях в случае нападения.

Второе – проинформировать союзников о данных, полученных американской разведкой, и привлечь их к тому, что нужно будет иметь единую жесткую позицию в отношении России, усиливать и расширять обороноспособности НАТО и помогать Украине.

Издание напомнило, что данные разведки передали и украинскому руководству. Но в Украине к информации об угрозе вторжения отнеслись "немного скептически". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет WP, впоследствии объяснял это тем, что Украина просила подробностей, но их не было.

Не совсем верили в полномасштабное вторжение и в Европе и НАТО.

The Washington Post утверждает, что на тот момент НАТО было далеко не единодушно в отношении того, как вести себя с Москвой, а доверие к США и американским разведданным было "слабым".

Сообщается, что у администрации Байдена уже тогда было понимание, что в случае вторжения РФ, украинцам потребуется значительное количество нового вооружения, чтобы защитить себя. Также существовало понимание, что слишком масштабная помощь может спровоцировать прямой конфликт НАТО с ядерной Россией, а слишком маленькая – гарантировать РФ победу..

Американская разведка, отмечает WP, продолжала демонстрировать данные о том, что все больше и больше российских войск прибывало к границам Украины для полноценной кампании.

Советники Байдена подтверждали реальность планов российского лидера. В частности, директор ЦРУ Уильям Бернс, который служил послом США в Москве и имел самые прямые контакты с Путиным из всех в администрации Байдена, назвал российского лидера "зацикленным на Украине".

По мнению аналитиков, Путин рассчитал, что его попытка захватить Украину вызовет у Запада возмущение, но не конкретные действия, говорится в материале The Washington Post.

Это было связно со многими факторами – желанием США избежать новых войн после Афганистана, мировой борьбой с пандемией коронавируса, уходом с поста канцлера Германии Ангелы Меркель, выборами президента в Франции и экономическим спадом после Brexit в Великобритании.

Кроме того, большая часть континента зависела от российской нефти и природного газа, манипулируя поставками которых, Путин мог бы расколоть западный альянс, предполагал анализ ситуации.

Советники Байдена были уверены, что Украина будет сопротивляться. Но соотношение сил было не в пользу Украины – Россия доминировала по всем военным параметрам.

Кроме того, утверждает WP, у администрации Байдена вызывал серьезное беспокойство Зеленский, который пришел к власти на огромной волне народной поддержки и стремления к фундаментальным переменам , но утратил общественный авторитет отчасти из-за того, что не выполнил свое обещание. мира с Россией. Зеленский "не мог сравниться с безжалостным Путиным", пишет издание.

По данным The Washington Post, в США пришли к выводу, что "Киев может пасть не так быстро, как ожидали русские, но он падет".

Блинкен в ноябре в Глазго встретился с Зеленским и откровенно рассказал о масштабах надвигающегося вторжения. Впоследствии госсекретарь охарактеризовал этот разговор как "трудный".

Блинкен описывал Зеленского "серьезным, обдуманным, стойким", сочетающим в себе веру и неверие. Украинцы "видели ряд уловок России в прошлом", что снижало доверие к информации, кроме того, Зеленский явно беспокоился об экономическом коллапсе, если в его стране начнется паника.

Презентация планов Путина от Блинкена и скептицизм Зеленского, как считает WP, "задали шаблон", который будет повторяться как в частном порядке, так и публично в течение следующих нескольких месяцев. Как считает издание, украинцы не могли позволить себе полностью игнорировать данные американской разведки. Но, с их точки зрения, информация была "спекулятивной", заключает The Washington Post.